Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, şiddetli sel ve ağır hava şartları nedeniyle Gazze'de kötüleşen insani durum ele alındı. Oturuma AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu temsilcileri de katıldı.

Gazze konusunda Avrupa'ya tepki gösteren İrlandalı AP üyesi Billy Kelleher, "Avrupa bu konuda ahlaken iflas etmiştir" dedi. Danimarkalı Parlamento Üyesi Villy Sovndal ise Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması ve bazı İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

"Açıkça siyasi bir tercihtir"

AB Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamıyor olmasının İsrail'in "siyasi tercihi" olduğunu belirtti.

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Lahbib, Gazze dışında bekletilen çadırların sayısının 150 binden fazla olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Barınma malzemeleri mevcut, kaynaklar seferber edildi ve insani yardım kuruluşları bunları ulaştırmaya hazır. Buna rağmen acilen korunmaya ihtiyaç duyan aileler bunlara erişemiyor. Bu, insani yardım kapasitesi meselesi değildir. Açıkça siyasi bir tercihtir. İsrail hükümetinin politikasında değişiklik olmadan insani yardımda anlamlı bir artış sağlanamaz"

Lahbib, kış mevsiminin ilk fırtınasında 70 binden fazla çadırın sular altında kaldığını ve 220 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiğini aktardı.

AB konseyinden sınır kapıları çağrısı

AB Konseyi adına konuşan İrlanda Kültür, İletişim ve Spor Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Charlie McConalogue, Gazze'de yaşanan şiddetli sellerin mevcut insani krizi daha da ağırlaştırdığını söyledi.

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McConalogue, İsrail'e yardım girişlerine izin verilmesi çağrısında bulunarak, "Yeterli ölçekte ve kesintisiz ulaştırılmasını sağlaması ve Gazze’nin bütün sınır kapılarını yeniden açması çağrımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yaptırım çağrıları ve Gazze'deki çocuklar

Belçikalı AP üyesi Hilde Vautmans, Gazze'de çocukların yaşadığı korkuya değinerek şunları söyledi: "Avrupa’da çocuklar, Noel’de alacakları oyuncakların hayalini kuruyor. Ama biliyor musunuz? Gazze’de küçük bir kız, içlerinde patlayıcı bulunabileceği için oyuncaklardan korktuğunu söylüyor. Oyuncaklardan korkan bir çocuk hayal edebiliyor musunuz?"

İsrail'e yaptırım çağrısı yapan Sovndal, "Kınamanın yeterli olduğu noktayı çoktan geçtik. Harekete geçmemiz gerekiyor, Avrupa’nın daha fazla baskı uygulaması gerekiyor. Yalnızca sözlerle yetinmemeli, İsrail’i 2025 tarihli ateşkes anlaşmasına uymaya zorlamalıyız. Hem insani yardıma hem de gazetecilere tam erişim sağlamalıyız. Ortaklık Anlaşması’nı da tamamen askıya almamız ve bazı İsrailli bakanlara yaptırım uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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İrlandalı AP üyesi Lynn Boylan, insani yardımın tek başına çözüm olmayacağını söyledi. Boylan, "Filistinliler; kendilerini vatanlarından çıkarmaya kararlı, soykırımcı bir apartheid devletine maruz kalıyor ve insani yardım bunu düzeltemez. Bunu düzeltebilecek tek şey, yaptırımlar, silah ambargoları, Ortaklık Anlaşması’nın sona erdirilmesi, yerleşimlerle ticaretin yasaklanması ve kasıtlı olarak tahrip edilen AB finansmanlı altyapı için tazminat talep edilmesidir" dedi.

Hollandalı AP üyesi Catarina Vieira, ateşkesin İsrail'in saldırılarını durdurmadığını vurgulayarak, "Soykırımı normalleştirdik, şimdi de bunu normalleştiriyoruz. Ateşkesten bir yıl sonra İsrail saldırıları hala sivilleri ve insani yardım çalışanlarını öldürüyor. Daha dün bir UNRWA çalışanı daha öldürüldü. Kendimize şunu sormalıyız; Bu ateşkes barışa giden bir yol muydu, yoksa yalnızca başımızı başka yöne çevirmemize imkan veren bir gerekçe miydi?" dedi.

Avrupalı liderlere seslenen Fransız AP üyesi Chloé Ridel, "Aylardır İsrail’e herhangi bir yaptırım uygulanmasını reddeden Avrupa liderlerinden, çocuklarınızla su basmış bir çadırda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için gerekli empatiyi göstermelerini istiyorum" diye konuştu.

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"Hiçbir güvenilirliğimiz kalmadı"

Kelleher, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması için İsrail'e baskı uygulanmadığını belirterek, "Avrupa bu konuda ahlaken iflas etmiştir. Hiçbir güvenilirliğimiz kalmadı" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle yakalama kararı çıkardığını hatırlatan Kelleher, şöyle konuştu: "Böyle bir karardan iki yıl sonra halen İsraillilere Refah’tan yiyecek geçirmeleri için yalvarıyoruz. İlaç geçirmeleri için yalvarıyoruz. Barınma malzemeleri geçirmeleri için yalvarıyoruz. Biz ise insani yardımların kolaylıkla geçebilmesi için İsrail’e insani koridorları açması konusunda hiç ama hiçbir baskı yapmadık"

Kelleher, "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması konusunda bir şey yapmadığımız sürece uluslararası hukuk konusundaki güvenilirliğimiz sıfırdır" ifadelerini kullandı.

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