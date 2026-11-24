Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton’ın kır evine hırsız girdi, 2 kişi gözaltına alındı.
İngiltere’nin doğusundaki Norfolk’ta, kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi’nde bulunan Anmer Hall kır evi pazartesi akşamı hırsızların hedefi oldu.
İhbar üzerine polis sevk edildi
Norfolk Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2011’de düğün hediyesi olarak Prens William ve Prenses Kate Middleton’a verilen kır evine ihbar üzerine polis sevk edildiği belirtildi. Olay sırasında mülkün boş olduğu da ifade edildi.
Aynı açıklamada, hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Prens William ve eşi Kate, kır evini tatillerde kısa süreli olarak kullanıyor.
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