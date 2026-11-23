NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de Başbakan Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında, NATO'nun 1997 sınırlarına geri çekilmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Avrupa ve Rusya arasındaki güvenlik endişelerine dair tartışmaların uzun süredir var olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Kabul edilemeyecek olan şey, NATO'yu 1997 sınırlarına geri çekmeye zorlanmamız ya da duruşumuz hakkında müttefiklerin dışında başka tarafların karar vermesidir." dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin Başbakanı Friedrich Merz'le ortak basın toplantısı düzenleyen Rutte, NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlerin "ciddi boyutta" olduğunu ve bunlara karşı her an hazır olmak için gerekli adımları attıklarını söyledi.

Polonya hava sahası ihlali ve uzay iddiası

Rutte, Rusya'nın hafta sonu Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 3 Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinin "tehlikeli" ve "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

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Kendisinin ve NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in Varşova ile yakın temas halinde olduğunu aktardı.

Rusya'nın yıl sonuna kadar uzaya nükleer füze yerleştirmeyi planladığı iddialarına ilişkin Rutte, "Alman medyasında Rusların neler planlıyor olabileceğine dair çıkan haberlere değinecek olursak şunu temin edebilirim ki NATO topraklarının her karışını savunmaya kararlıyız. Buna, uzaydan gelebilecek tehditlere karşı da güvende olduğumuzdan emin olmak dahildir." ifadelerini kullandı.

Rutte, İttifakın kara, deniz, hava ve uzayda caydırıcılık ve savunma durumunu sürekli değerlendirdiğinin ve nerelerde düzenleme yapılması gerektiğini gözden geçirdiğinin altını çizdi.

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Rutte, Ukrayna'nın üyeliği sorusunu yanıtladı

Rusya-Ukrayna barış müzakerelerindeki güvenlik garantileri ile Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliğine dair soruyu yanıtlayan Rutte, Avrupa ve Rusya arasındaki güvenlik endişeleri tartışmalarının Sovyetler Birliği dönemi dahil uzun süredir var olduğunu belirtti.

Rutte, "O dönemde Sovyetlerin ve Avrupalıların güvenlik endişelerine dair tartışmalar da yaşanmıştı. Bu şaşırtıcı bir durum değil, olabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının İttifakın "uzun süredir benimsediği" bir görüş olduğunu da Rutte kaydetti.

"Gerçek barış müzakereleri henüz başlamadı"

Rutte, "Ruslarla yapılacak gerçek barış müzakereleri henüz başlamadı." değerlendirmesinde bulunurken ABD'nin bu süreçteki çabalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Avrupa'nın ABD ve Ukrayna ile yakın istişare içinde olduğunu ve ortak duruş sergilediklerini söyleyen Rutte, "Şimdi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in uzlaşmaya istekli olup olmadığını görme vakti. (Güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği) bu konular tekrar gündeme gelebilir fakat tekrar gündeme gelseler dahi kimin NATO üyesi olup olmayacağına karar verecek olan yalnızca 32 müttefiktir." diye konuştu.

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