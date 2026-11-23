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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, aşırı sağcı terör örgütü The Base'in kurucusu ve elebaşı Rinaldo Nazzaro'yu terörle mücadele kapsamındaki yaptırım listesine ekledi.

Konseyin yazılı açıklamasında, Nazzaro'nun Norman Spear ve Roman Wolf isimlerini de kullandığı belirtildi.

Nazzaro'nun bugünkü kararla yaptırım listesine eklendiği, The Base'in ise terör eylemlerine karışan ve 2024'ten bu yana AB'nin kısıtlayıcı tedbirlerine tabi tutulan aşırı sağcı bir örgüt olduğu bildirildi.

Mal varlıkları dondurulacak

Karara göre Nazzaro'ya AB'ye seyahat yasağı getirilecek ve mal varlıkları dondurulacak.

Açıklamada, Nazzaro'ya doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasının da yasaklandığı kaydedildi.

Son kararla birlikte AB'nin terörle mücadele yaptırımları kapsamındaki listede toplam 14 kişi ile 23 grup ve kuruluşun bulunduğu aktarıldı.

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