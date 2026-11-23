Almanya'nın Kehl kentinde doğalgaz kokusu ihbarı üzerine gelen ekipler, bir apartman dairesinde çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaştı

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Almanya'nın Kehl kentinde yoğun doğalgaz kokusu ihbarı üzerine bir apartman dairesine sevk edilen ekipler, çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaştı. Hayatta olduğu belirlenen bazı aile sakinlerine ise tıbbi müdahalede bulunuldu.

Kehl'deki apartman dairesinde yaşanan olay, bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonuna neden oldu.

Çok sayıda ekip apartmana sevk edildi

Offenburg Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Richard-Wagner Caddesi'ndeki apartmana yoğun doğal gaz kokusu ihbarı üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Operasyonda kurtarma helikopteri ile çocuk acil tıp uzmanları da yer aldı, apartmandaki bir dairede çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Aralarında çocukların da bulunduğu bazı aile sakinlerine tıbbi müdahalede bulunuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, polis hayatını kaybedenlerin sayısına ve olayın nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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