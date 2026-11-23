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Tatil ve alışveriş amacıyla Türk turistlerin sıkça tercih ettiği Mısır'da ülkeye giriş maliyetleri artıyor. Mısır Turizm Acenteleri Birliği tarafından sektör temsilcilerine iletilen 173/2026 sayılı genelgeye göre, hem standart hem de dijital vize ücretlerini yükselten yeni tarife 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

TEK GİRİŞLİ STANDART VİZEYE 2,80 EURO ZAM

Yeni düzenlemeyle Mısır'a giriş veya transit geçişlerde alınan tek seferlik vizenin temel ücreti 27,30 eurodan 30,10 euroya çıkarıldı. Böylece standart vize bedeline 2,80 euro artış yansıtılmış oldu.

Bunun yanı sıra vize işlemlerinde tahsil edilen hizmet bedeli, belge hazırlama gideri, banka komisyonu ve ilgili vergiler gibi ek masrafların toplamının 5,37 euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

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KAHİRE HAVALİMANI DİJİTAL VİZESİ 35,57 EUROYA ÇIKIYOR

Ücret artışından Kahire Uluslararası Havalimanı'nda uygulanan dijital varış vizesi sistemi de etkilenecek:

Mevcut uygulama: Halihazırda 27,30 euroluk standart vize ücretine 5,47 euro hizmet komisyonu eklenerek yolculardan toplam 32,84 euro tahsil ediliyor.

2027 tarifesi: 1 Ocak 2027 itibarıyla dijital vize başvurularında ödenecek toplam tutar 35,57 euro olarak uygulanacak.

BORDO PASAPORTLULAR ETKİLENECEK, YEŞİL PASAPORT MUAF

Nefes'in haberine göre yeni tarife, Türkiye'den Mısır'a gidecek yolcuların pasaport türüne göre farklılık gösterecek:

Bordo (Umuma Mahsus) pasaport: Mısır'a giriş için kapıda vize veya e-vize almak zorunda olan bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları yeni zamlı tarifeden etkilenecek.

Yeşil, gri ve siyah pasaport: 90 güne kadar olan Mısır seyahatlerinde vize muafiyeti bulunan hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri ücret artışının dışında kalacak.

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