Vize soruşturmasında Necla Özmen ve Hayrettin Karaoğuz ile olan görüşmeler de yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenleri aracılığıyla güvenilirlik kazanmaya çalıştığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki telefon kayıtlarında, örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi Sena Durgut'un, kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e tanıtım videosu karşılığında ABD vizesi teklif ettiği görüldü.

Sabah'ın haberine göre saat 12.23'te yapılan ve 1 dakika 59 saniye süren telefon görüşmesinde Sena Durgut, Özmen'e bir muhabir arkadaşından aldığı numara üzerinden ulaştığını belirterek reklam amaçlı iş birliği önerisinde bulundu. Sosyal medya fenomeni Özmen ise vize sektörü hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade ederek konuyu bilen birine yönlendirme yapabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Durgut, şirketlerinin yurt dışı vize işlemleriyle ilgilendiğini anlattı. Çilek Vize ismini duyan Özmen'in, talkshow sunucusu Hayrettin Onur Karaoğuz'un da şirketle reklam çalışması yaptığını hatırlatması, soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.

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"HAYRETTİN DÜN BİZİM OFİSTEYDİ"

Görüşmede Necla Özmen ile Sena Durgut arasında şu konuşma geçti:

Necla Özmen: "Aa evet evet, Hayrettin abi şey yapmıştı sizinle reklam."

Sena Durgut: "Evet evet, çok da seviyoruz biz Hayrettin Bey'i. Sağ olsun dün bizim ofisteydi. Daha güzel, tatlı bir video çekeceğimize inanıyorum. Ama bir vize başvurusu isterseniz onu da yaparız Amerika'ya... İsterseniz sizin yönlendirdiğiniz arkadaşla da görüşebilirim ya da sizinle de görüşebilirim, vize başvurusu karşılığı da olabilir."

Savcılık sorgusunda söz konusu telefon görüşmesi hakkında açıklama yapan Sena Durgut, Necla Özmen'e sosyal medya etkileşiminin yüksek olması nedeniyle ulaştığını belirtti. Durgut, tanıtım videosu karşılığında ABD vize randevusu teklif ettiğini ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için görüşmenin sonuçsuz kaldığını ifade etti.

HAYRETTİN'İN ŞİRKETLE İŞ BİRLİĞİ DE İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında oyuncu ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz'un Çilek Vize ile bağlantısı ve şirketin tanıtım çalışmalarındaki rolü de mercek altına alındı. Dosyadaki değerlendirmelere göre örgütün, tanınmış isimlerle kurduğu ilişkiler üzerinden kurumsal ve güvenilir bir imaj oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

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Şebekenin, ünlü isimlere vize işlemleri ve randevu süreçlerinde öncelik ya da kolaylık sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği değerlendirildi. Hayrettin Onur Karaoğuz'un da şirketin tanıtım videolarında yer aldığı öğrenildi.

SENA DURGUT'UN DOLANDIRICILIK KAYDI ÇIKTI

Kız kardeş Sena Durgut'un da özellikle Ankara üzerinden garantili vize pazarlaması yaptığı ve müşteri ödemelerinin bir bölümünün kendi hesaplarında toplandığı iddia edildi. Sena Durgut'un geçmişte dolandırıcılık, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu aktarıldı.

Dosyadaki mali incelemelerde, ailenin babası Seçkin Durgut'un hesabından 6,3 milyon lira nakit çekildiği bilgisi de yer aldı.

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