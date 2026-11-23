21 Kasım akşamı Polonya ile Litvanya arasına sıkışmış, 1945’e kadar Doğu Prusya’nın başkenti olan, bugün Rusya'nın Baltıklardaki tek toprak parçası Kaliningrad’da (Königsberg) hava saldırısı alarmı verildi. Rus Baltık Filosu’nun ana üssü Baltiysk (Pillau) civarından patlama haberleri geldi. Ukraynalı OSINT grubu Dnipro Osint, Rus hava savunmasının ateş açtığı görüntülerin yerini tespit etti. Hrabrovo Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar durduruldu. Kaliningrad Valisi Aleksey Besprozvannıh, “Litvanya yönünden yaklaşan bir nesne” nedeniyle alarm verildiğini, uzmanların ise tehdit olmadığına karar verdiğini söyledi. Rus makamları isabet, hasar ya da kayıp olmadığını açıkladı. Ancak hiçbiri uçaksavar ateşini, havalimanının kapatılmasını ve birliklerin alarma geçirilmesini yalanlamadı. Tehdit yoksa uçaksavarlar neye ateş etti? Litvanya ise hava sahasının saldırı için kullandırıldığı iddiasını kabul etmiyor. Gelişme, Ukrayna savaşının Avrupa içlerine nüfuz etmesinin son örneği oldu.

Şenzen’e paralel Berlin zirvesi

Kaliningrad’da yaşanan gerilim bir trafik kazası değil. 19 Kasım’da Çin’in Şenzen kentinde APEC zirvesi sırasında Trump, Şi Cinping ve Putin bir “barış bildirisi” imzaladılar. Aynı gün Berlin’de Şansölye Friedrich Merz’in ev sahipliğinde 30’u aşkın ülkenin katıldığı “Gönüllüler Koalisyonu” zirvesi toplandı. Merz “Hedefimiz güvenli bir Avrupa’da egemen bir Ukrayna” dedi. Avrupa’nın büyük güçlerin masasından dışlandığı, kendi masasını kurduğu günün ertesinde savaşın kuzey ve batı Avrupa’ya taşınması bir iradenin ürünü olarak tarihe geçti.

Kerç’ten Varşova’ya

Tırmanış 17 Kasım’da Ukrayna’nın Kerç Köprüsü’nü Hollandalı Destinus şirketinin Ruta füzeleriyle vurmasıyla başladı. Putin, Şenzen Zirvesi sonrasında “Kırım Köprüsü saldırılarından sonra müzakere etmeyeceğiz. Yanıtımız çok daha acı verici olacak” dedi. Rusya’nın Lahey Büyükelçiliği Hollanda’ya “Çatışmaya taraf mı oluyorsunuz?” diye sordu. 19 Kasım’da Kiev’e yönelik Rus saldırısında Hollanda ve Avusturya büyükelçilikleri hasar gördü. Aynı gece, sıra Polonya’ya geldi. Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz Rus füzeleri ile bir jet motorlu İHA’nın Polonya topraklarına düştüğünü doğruladı ve olayı “Rusya’nın yeni bir provokasyonu” diye niteledi.

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Polonya'dan uyarı

Polonya Başbakanı Donald Tusk 3 Kasım’da Kaliningrad sınırında silahlı bir sızma olduğunu, bir provokasyonun önlendiğini açıklamış, “Çok dikkatli olmalıyız” demişti. Rzeczpospolita gazetesine konuşan Polonyalı güvenlik kaynakları, Kaliningrad’dan Ukrayna’ya yıkılmak üzere tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonunu engellediklerini açıkça ilan ettiler. Savunma Bakanlığı danışmanı emekli General Mieczysław Bieniek, 19 Kasım’da TVN’de “Başka kimlik altında hareket eden Rus vatandaşları Ukrayna ya da Polonya üniforması giyerek saldırı düzenlediğinde suç, üniformasını taşıdıkları tarafa yüklenir. Önleyici tedbirlerimiz karşı tarafı vazgeçirdi” yorumunu yaparak olası kışkırtma potansiyelinin altını çizmişti. Putin ise geçtiğimiz ay Kaliningrad’a ilişkin, “saldırı halinde nükleer dahil tüm silahlar” gündeme gelecek sözlerini sarf etmişti.

Finlandiya Körfezi'nde gemi saldırısı

Böylesi at izinin it izine karıştığı ortamda sonunda gerilim Baltık Denizi’nde de patladı. St. Petersburg’dan Kaliningrad’a yola çıkan, Rus Savunma Bakanlığı’na lojistik sağlayan Oboronlogistika’ya ait, Amerikan yaptırım listesindeki Sparta II gemisi 21 Kasım’da Finlandiya Körfezi’nde İHA’larla vuruldu. Finlandiya Savunma Kuvvetleri saldırının “büyük olasılıkla Ukrayna” tarafından yapıldığını açıkladı. Başbakan Petteri Orpo savaşın Finlandiya’nın yakın çevresine taştığını yazdı ve Ukrayna’nın saldırgana karşılık verme hakkı olduğunu vurguladı. Ukrayna bu saldırıyı şu ana kadar resmen üstlenmedi. O halde tam bu noktada "Batı Rusya’yı yeni bir cepheye çekmekle mi tehdit ediyor, yoksa Rusya Avrupa’ya 'Savaş senin de kapını çalar' mı diyor?" sorusunu sormak zamanı. Finlandiya ile İsveç’in katılımıyla “NATO iç denizi”ne dönen Baltık bölgesinde Rusya’nın iki çıkış kapısı var: St. Petersburg ve Kaliningrad. Şimdi ikisi de hedef tahtasına oturtulmuş oldu.

Fransız askerleri Ukrayna'da iddiası

Avrupa’nın NATO’dan bağımsız bir caydırıcılık çizgisi aradığı aşikâr. Örnek vermek gerekirse, Fransız devlet radyosu RFI’nin 16 Kasım’da duyurduğu, adı açıklanmayan bir hükûmet kaynağının Le Parisien’e doğruladığı “Volia Operasyonu” kapsamında Fransız askerleri yaz aylarından beri Ukrayna’dalar. Fransa’nın liderliğindeki NATO muharebe grubu Romanya’da konuşlu. Polonya, Baltık ülkeleri, Rusya ve Finlandiya ekseninde fiilî bir savaş ortamı oluştu.

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