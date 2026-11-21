Florida'da 14-15 Aralık'ta düzenlenecek G20 Zirvesi'ne "20 liderin tamamının" katılacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılmasını beklediğini ima etti.
Gelecek ay Miami'de gerçekleştirilecek G20 zirvesine ilişkin açıklamayı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği bir etkinlikte yaptı.
Trump: Dünyanın en önemli 20 liderinin hepsi orada olacak
Trump, zirvenin uluslararası düzeyde önemli bir buluşma olacağını ifade ederek, "Dünyanın en önemli 20 liderinin hepsi orada olacak" dedi.
Trump'ın "20 liderin tamamı" şeklindeki ifadesi, ABD medyasında "Trump, Putin'in de zirveye katılmasını bekliyor" şeklinde yorumlandı.
Miami'de 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi, dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getirecek.
Rusya Devlet Başkanı Putin, konuyla ilgili son açıklamasında zirveye katılıp katılmamayı henüz değerlendirdiğini belirtmişti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.