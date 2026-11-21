Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın yurt dışındaki petrol satışlarının gerçekleştirilmesinde ve bu satışlardan elde edilen gelirlerin tahsil edilmesinde rol oynayan 4 İran vatandaşını yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Tahran rejimini hedef alan "Ekonomik Tecrit Operasyonu"nun kapsamını ABD yönetimi genişletti.

Bakanlıktan abluka açıklaması

Bakanlığın açıklamasında, İran’ın petrol satışlarının ABD’nin uyguladığı abluka nedeniyle durma noktasına geldiği belirtildi.

Aynı açıklamada, "Böyle bir ortamda rejim, petrol satış aracılarından milyarlarca dolarlık alacağını tahsil etmeye çalışıyor. Bu aracıların birçoğu yolsuzluk yaparak petrol gelirlerini kişisel çıkarları için alıkoyuyor" denildi.

Listeye eski Devrim Muhafızları subayı da girdi

Yaptırım uygulananlar arasında, İran’ın yurt dışı petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri kazandırma faaliyetlerini yöneten eski İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat subayı Muhammed Cevad Bavand ile aynı ağın parçası olan ve İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj’ın kardeşi Majid Taj’ın bulunduğu belirtildi.

Reklam Reklam

Listedeki bir diğer ismin, Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgenerali Muhsin Servati’nin oğlu Muhammed Hüseyin Servati olduğu aktarıldı. Kaydedildiğine göre Servati, İran petrolünün Çin’de "çaydanlık" olarak adlandırılan küçük ölçekli bağımsız petrol rafinerilerine teslim edilmesine aracılık eden şirketlerde yöneticilik yaptı.

Yaptırım uygulanan dördüncü kişinin Mojtaba Arabnejad olduğu bildirildi. Arabnejad, halihazırda yaptırım listesinde bulunan Mahan Air’in Üst Yöneticisi (CEO) Hamid Arabnejad’ın oğlu.

Mojtaba Arabnejad’ın Mahan Air için uçak parçalarının satın alınmasında rol oynadığı, İran rejimi adına yönettiği petrol satışlarından elde edilen gelirlerin de havayolu şirketini finanse etmek için kullanıldığı belirtildi.

Reklam Reklam

Varlıkları dondurulacak

Yeni yaptırımlar kapsamında bu isimlerin ABD’de bulunan mal varlıklarının dondurulacağı bildirildi. ABD’li kişi ve kuruluşların bu isimlerle veya kontrol ettikleri kuruluşlarla işlem yapmasının da yasaklanacağı bildirildi.

Bessent: Gemi batıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bessent, "Sıradan İranlılar ekmek ve yakıt kıtlığı çekerken, İran’ın zalim rejimi kendi çıkarlarını vatandaşlarının önüne koymaktan vazgeçmiyor. Rejim deniz yoluyla petrol tedarikinin sonuna geldi ve sattığı petrolün gelirini bir daha göremeyebilir. Gemi batıyor" ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Dünya

FBI Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ndeki olası ihlali soruşturuyor

Dünya

ABD'de polisten GTA 6 oyuncularına uyarı: Oyundaki suçlar sokağa taşınmasın

Dünya

Riyad'da alarm: Erken uyarı sistemi bir kez daha devreye alındı