Güney Amerika ülkesi Peru, 6,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
ABD Tsunami Uyarı Merkezi, yerel saatle 19.09’da meydana gelen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.
Merkez üssü Junin bölgesinde
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusunda, deprem ise 108 kilometre derinlikte kaydedildi.
Junin’e komşu başkent Lima’nın yanı sıra ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.
Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), ilk belirlemelere göre depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini duyurdu.
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