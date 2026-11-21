Video oyunu Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) piyasaya sürülmesinin ardından, ABD'nin çeşitli bölgelerindeki polis departmanları oyuncuları bu oyundaki suçları gerçek hayata taşımamaları ve gerçek hayattaki suçların bedeli olduğu konusunda uyardı.

Oyun tutkunları, son sürümünden bu yana 13 yıl geçen GTA 6'yı sabırsızlıkla beklerken, ABD'nin farklı bölgelerindeki polis birimlerinden de uyarılar geldi. Ülkenin en büyük metropollerinden olan Atlanta Polis Departmanı sosyal medya üzerinden yayımladığı uyarıda, "GTA gerçek bir yer değil ama Atlanta öyle." ifadesini kullandı.

GTA 6'nın heyecanla beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Atlanta Polis Departmanından sizlere dostça bir uyarı: Oyunu oynayın ama kendinizi oyuna kaptırıp hapse girmeyin. Sanal eğlenceyi gerçek hayattaki kararlarla karıştırmayın. Alkollü araç kullanma, dikkatsiz sürüş, araba hırsızlığı ve şiddet, gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurur. Bunları oyunun içinde tutun. Sokaklarımıza taşımayın." uyarıları yer aldı. Denver Polis Departmanından yapılan paylaşımda ise "Lütfen tüm GTA faaliyetlerini video oyunu sınırları içinde tutun. Dostça bir hatırlatma: Araba hırsızlığı hala yasa dışıdır. Polisten kaçmak hala yasa dışıdır. Beş yıldız kazanmak, bizim vereceğimiz bir başarı değildir." ifadeleri kullanıldı.

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Arizona'daki Pima Bölgesi Polisi de yaptığı paylaşımda, bölgenin oyundaki kentleri anımsattığını ancak gerçek olduğunu belirterek, "Gerçek hayattaki kurallarda hile kodları, yeniden canlanma ya da görevi yeniden başlatma gibi şeyler yoktur. Keyifli oyunlar, sorumlu bir şekilde oynayın ve unutmayın ki güvenli ve sorumlu oyun oynamak her zaman bir kazançtır." uyarısı yaptı. San Antonio Polis Departmanının yayımladığı videoda, "Oyun becerilerinizi gerçek hayatta görmekten nefret ederiz. İyi oynayın, sorumluluk alarak yaşayın." ifadeleri kullanıldı.

San Juan Polis Departmanından yayımlanan uyarıda da "Biliyoruz çok heyecanlısınız biliyoruz çok beklediniz ancak GTA 6'da olan GTA 6'da kalır." ifadesine yer verildi.

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