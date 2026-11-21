Dünyanın dört bir yanında çocuklar en temel haklarından mahrum bırakılırken, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde savaş mağduru çocukların sesi bir kez daha yükseldi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği programda savaş mağduru çocukların korunması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

7 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR KATILDI

İHH Genel Merkezi'nde 7 ülkeden çocukların katılımıyla düzenlenen programda konuşan İHH Kadın İstanbul İl Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, çocuk haklarının yalnızca kâğıt üzerinde değil, hayatın her alanında güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

SESSİZLİK ZULME GÖZ YUMMAKTIR

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana binlerce çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini belirten Yakaryılmaz, Sudan ve Yemen'de de çocukların açlık, hastalık, zorunlu göç ve eğitimden mahrumiyetle mücadele ettiğini kaydetti. Çocuk haklarının siyasi çıkarlar ve uluslararası güç dengelerine göre değişemeyeceğini vurgulayan Yakaryılmaz, “Bir çocuğun yaşam hakkı, nerede doğduğundan, hangi dine veya millete mensup olduğundan bağımsızdır. Çocukların hayatını kaybettiği, açlığa ve ölüme terk edildiği bir dünyada sessizlik tarafsızlık değil, zulmün devamına göz yummaktır” dedi.

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ARKADAŞLARIMIZIN KARNI DOYSUN

Suriyeli 8. sınıf öğrencisi Jana Şemma da yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların benzer hayallere sahip olduğunu belirterek, Gazzeli akranlarının yaşadığı zorluklara dikkati çekti. İsrail saldırılarında evlerin, okulların ve hastanelerin yıkıldığını, çocukların sevdiklerini ve gelecek hayallerini kaybettiğini belirten Şemma, şöyle konuştu: “Büyüklere sormak istiyoruz. Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Biz imkânsız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin.”

İnsanlık çocuklara adil bir dünya borçlu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, "İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları... Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor" ifadelerini kullandı. Bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda sesini duyurması gerekenin çocuklar değil, bu hakkı savunmakla yükümlü büyükler olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz."