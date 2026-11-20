"400 bin tane pet şişenin sadece COP31’deki 12 gün boyunca doğaya atılmasını kurtardık"





Projenin yaklaşık 6 yıldır devam ettiğini belirten Berat Türker, "Bu dönemde birçok kurumsal firmaya hizmet verdik, birçok üniversiteye, birçok etkinliğe hizmet verdik ama bugüne kadar yaptığımız en büyük projelerden biri de COP31 oldu. COP31’e yaklaşık 100 istasyonla katıldık. 70 tanesi Blue Zone’da, 30 tanesi Green Zone’da olmak üzere 100 istasyonumuz tüm katılımcılara ücretsiz hizmet veriyor. Katılımcıların büyük çoğunluğuna matara dağıtıldı. Bu mataralarla da katılımcılar ücretsiz olarak sularını doldurabiliyorlar. Aldığımız geri bildirimler herkesin suyu çok beğendiği, özellikle soğukluğunun ve işte suyun lezzetinin çok iyi olduğu yönünde geri bildirimler alıyoruz. O yüzden herkes çok mutlu ve memnun bir şekilde kullanıyor. Bu arada şirketimizin yaptığı en büyük yeniliklerden biri de COP31 özelinde datalar oldu. Şu an 100 makineden bütün datalar anlık olarak bu gördüğünüz ekrana akıyor. Biz burada su kalitesini ölçebiliyoruz anlık olarak makine makine.