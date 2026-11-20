Yıldız Holding Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü güneşin izinde tüm dünyadaki ekipleriyle kutladı

Yıldız Holding, kuruluşundan bu yana benimsediği “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışını, bu yıl 12’ncisini düzenlediği Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde dünyanın dört bir yanındaki çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte kutladı. Çin’den ABD’ye, güneşin izinde farklı saat dilimlerinde devam eden kutlamalar, çeşitli kültürleri ortak bir mutluluk anlayışında buluşturdu. Kutlamaların İstanbul’daki merkezi Çamlıca Kampüsü’nde ise Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Ekrem Yalçındağ’ın “Evinde Hissetmek” sergisi ile Yıldız Holding Koleksiyonu’nda yer alan tarihi bir çadırı dijital sanatla buluşturan “Tarihi Çadır ve Yıldızlar” enstalasyonu ziyaretçilerle buluştu.