Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları... Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor." ifadelerini kullandı.

Bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda sesini duyurması gerekenin çocuklar değil, bu hakkı savunmakla yükümlü büyükler olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum."

Reklam Reklam

Hayat

Emine Erdoğan Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu'nu kabul etti

Hayat

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum...

Gündem

Emine Erdoğan COP31 zirvesinde dünyaya seslendi: İklim değişikliği sadece çevre değil bir medeniyet krizidir