Hatay'da sağanak yağışla yollar göle döndü

Meteorolojini sarı kodlu Hatay’ın ilçelerinde gün boyu şiddetli yağış etkili oldu. Dörtyol ilçesinde havanın kararmasıyla aniden bastıran yağışla birlikte caddeler göle döndü ve derelerin debisi arttı. Yağış nedeniyle Özerli Çayı’nda su seviyesi yükseldi ve Kemal Duduoğlu Caddesi üzerindeki köprü, sel suları nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Köprünün hem gidiş hem de geliş yönü, iki ayrı noktadan araç trafiğine kapatılırken ekipler bölgede önlem aldı. Kentin işlek caddelerindeyse araçlarıyla su birikintisine giren vatandaşlar mahsur kaldı. Bölgede yağışın etkisini gösterdiğini söyleyen vatandaşlar, sağanağın bir anda bastırdığını dile getirdiler.