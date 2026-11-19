Bölgemizin kalkınması için biz iş insanlarının, üreticilerin daha da çoğalması gerekiyor. İlgili kurumlar da desteklerini veriyorlar, daha da çoğaltması gerekiyor. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Sektörde bazen sıkıntılar da olabiliyor, bazı sorunlarımız var. Bunları da dile getirmek, değinmek gerekiyor. Artan maliyetler gerçekten çok ciddi oranda...