Bakan Uraloğlu Taşkent'ten duyurdu: O koridor kilit rol oynayacak
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 3,1 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Uraloğlu, Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin ulaştırma ağıyla buluşturarak Orta Koridor'dan daha fazla yararlanacaklarını belirtti.
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