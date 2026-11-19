Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyasında uygulanacak nihai ürün alım fiyatlarını belirledi. Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada ürünün çok bol olduğu bu yılda Birliğin, ortağını mağdur etmemek için bütün imkanlarını seferber ettiğinin altı çizildi.

Nihai alım fiyatları belirlendi

Marmarabirlik tarafından belirlenen fiyatlara göre sofralık zeytinde 180 dane zeytinin alım fiyatı kilogram başına 160 TL, 380 dane taban fiyatı 55 TL, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 40 TL oldu. 39-41 dane aralığındaki ezmelik ürün için 50 TL fiyat belirlendi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız konu ile ilgili, “Tüm sektörlerde yaşanan finansmana erişim zorluğu, bizim sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir. Piyasada yağlık zeytin fiyatlarının bile mevcut seviyesinden bağımsız olarak, ürünün satılması ve bedelinin tahsil edilmesi dahi oldukça zorlaşmıştır. Böyle bir dönemde Marmarabirlik, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek üreticisinin yanında olmuştur” ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik her kalibre zeytine sahip çıkıyor

Serbest piyasada özel sektör alımları 260-280 barem aralığına kadar yapılırken, Marmarabirlik bu yıl da 410 bareme kadar ürün kabul ediyor. Özellikle küçük kalibrajlı zeytinlerin yoğun olduğu bu sezonda, piyasada alıcı bulmakta zorlanan ürünler de Birliğin alım politikası kapsamında değerlendiriliyor. Marmarabirlik, 250 alım merkezi, 20'ye yakın depo ve tesisiyle 360 mahalledeki ortaklarına hizmet veriyor.

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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, fiyat belirleme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede yüksek rekoltenin getirdiği finansman ihtiyacına dikkat çekti.

Yıldız, “Bu yıl yüksek rekolte beklentisi, ürün alımından depolamaya, işlemeden pazarlamaya kadar bütün süreçlerde önemli bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Üreticimizin ürününü değerlendirmek ve emeğinin karşılığını korumak amacıyla bu sezon bütün imkânlarımızı seferber ettik. 64 bin ton rekor alım planı için finansman projelerimizin tamamını ortaya koyduk. Birliğimizin mali yapısını ve gelecekteki sorumluluklarını da gözeterek ortaklarımızın menfaatleri doğrultusunda yapılabileceklerimizin tamamını hayata geçirdik” dedi.

64 bin ton ürün alımı planlanıyor

2026/2027 iş yılında Türkiye genelinde sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin yaklaşık 4 milyon ton, Marmarabirlik'in çalışma bölgesindeki üretimin ise 430 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bağlı kooperatiflere ulaşan 105 bin tonluk rekolte beyanı doğrultusunda yaklaşık 64 bin ton ürün alımı hedefleniyor. Bu rakam da Marmarabirlik’in tüm riski ve sorumluluğu üzerine aldığını gösteriyor.

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Ürün bedellerinin ödeme takvimi belirlendi

Ürün bedellerinin yüzde 50’si 15’er günlük periyotlarla peşin ödeme planı kapsamında ödenecek. İlk ödeme 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kalan yüzde 50’lik dilime ilişkin ödemelerin takvimi ise kampanya bitiminde kararlaştırılacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, açıklanan nihai fiyatların ortaklara, üreticilere ve ülke zeytinciliğine hayırlı olmasını dileyerek yeni hasat döneminin bereketli geçmesini temenni etti.

Hukuki Mücadelemiz Kararlılıkla Sürüyor

Başkan Yıldız son zamanlardaki spekülatif söylemlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Marmarabirlik'i yıpratmaya, zayıflatmaya ve yönetimini zor durumda bırakmaya yönelik çalışmalar yürüten şer odaklarının bulunduğunu görüyoruz. Şayet Marmarabirlik, hakkındaki karalama ve iddiaların merkezinde gösterildiği gibi bir durumda olsaydı, bugün hakkımızda açılmış davalar bulunurdu. Oysa ki söz konusu kişi ve kurumlar hakkında tarafımızca açılmış onlarca dava ve şikayet bulunmaktadır.

Bu davalar hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Süreçler sonuçlandıkça kamuoyunu ve ortaklarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Davalar neticelendikçe ortaklarımız da haklılığımızı ortaya koyan gerçekleri göreceklerdir.”

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