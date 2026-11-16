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Zeytin üreticisinin gözü kulağı bu karardaydı: Marmarabirlik 2026/2027 zeytin alım tarifesini duyurdu

20:33, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:34, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Marmarabirlik, 2026/2027 kampanya döneminde uygulanacak zeytin alım fiyatlarını kilogram başına 160 TL tavan ve 55 TL taban olarak belirledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'ın finansman ve rekolte vurgusuyla duyurduğu yeni dönemde, 64 bin ton ürün alımı hedeflenirken ödemelerin yüzde 50'si 27 Kasım Cuma günü başlıyor.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı kampanyası kapsamında uygulayacağı nihai zeytin alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Rekor alım hedefi belirleyen birlik, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla peşin ödeyecek.

2026/2027 sezonu zeytin alım fiyatları ve ödeme takvimi

Türkiye'nin önde gelen üretici birliklerinden Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyası için nihai fiyat listesini belirledi. Birlikten yapılan resmi açıklamaya göre, serbest piyasada özel sektörün 260-280 barem aralığında alım yaptığı sezonda, Marmarabirlik 410 bareme kadar ürün kabul edeceğini duyurdu.


Yeni kampanya döneminde uygulanacak kilogram bazlı alım fiyatları ve ödeme koşulları şu şekilde belirlendi:


180 dane sofralık zeytin: 160 TL


380 dane taban fiyatı: 55 TL


Ezmelik zeytin (39-41 dane aralığı): 50 TL


Yağlık zeytin: 40 TL


Ödeme planı: Ürün bedellerinin yüzde 50'si 15'er günlük periyotlarla peşin ödenecek; ilk ödeme 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Kalan yüzde 50'lik tutarın ödeme takvimi ise kampanya sonunda netleşecek.

Rekolte beklentisi ve 64 bin tonluk alım hedefi

Marmarabirlik, 250 alım merkezi ve 20'ye yakın depo ve tesisi aracılığıyla 360 mahalledeki ortaklarına hizmet vermeyi sürdürüyor. Bağlı kooperatiflere ulaşan 105 bin tonluk rekolte beyanı doğrultusunda birlik, bu sezon yaklaşık 64 bin ton ürün alımı yapmayı hedefliyor.


2026/2027 iş yılında Türkiye genelindeki toplam sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin yaklaşık 4 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Marmarabirlik'in faaliyet gösterdiği çalışma bölgesindeki toplam üretimin ise 430 bin ton düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'dan finansman ve yargı vurgusu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bolluğunun yaşandığı bu sezonda üretici ortakları mağdur etmemek adına tüm kaynakları devreye aldıklarını ifade etti. Tüm sektörleri etkileyen finansmana erişim zorluğunun zeytincilikte ürün satışı ve tahsilat süreçlerini güçleştirdiğini vurgulayan Yıldız, yüksek rekoltenin alımdan depolamaya ve pazarlamaya kadar ciddi bir finansman ihtiyacı doğurduğunu belirtti.


Birliğin mali yapısını ve gelecekteki sorumluluklarını gözeterek 64 bin tonluk alım planı için tüm finansman projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Yıldız, kuruma yönelik eleştiri ve iddialara da yanıt verdi. Marmarabirlik'i yıpratmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü savunan Yıldız, haklarındaki iddiaların aksine kendilerinin ilgili kişi ve kurumlar hakkında açtığı onlarca dava ve şikayet bulunduğunu, hukuki süreçler sonuçlandıkça ortakların bilgilendirileceğini açıkladı.

Başlıklar :marmarabirlikzeytin alım fiyatları20262027 zeytin alım tarifesizeytin fiyatları
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Zeytin üreticisinin gözü kulağı bu karardaydı: Marmarabirlik 2026/2027 zeytin alım tarifesini duyurdu

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı kampanyası kapsamında uygulayacağı nihai zeytin alım fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Rekor alım hedefi belirleyen birlik, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla peşin ödeyecek.

2026/2027 sezonu zeytin alım fiyatları ve ödeme takvimi

Türkiye'nin önde gelen üretici birliklerinden Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyası için nihai fiyat listesini belirledi. Birlikten yapılan resmi açıklamaya göre, serbest piyasada özel sektörün 260-280 barem aralığında alım yaptığı sezonda, Marmarabirlik 410 bareme kadar ürün kabul edeceğini duyurdu.


Yeni kampanya döneminde uygulanacak kilogram bazlı alım fiyatları ve ödeme koşulları şu şekilde belirlendi:


180 dane sofralık zeytin: 160 TL


380 dane taban fiyatı: 55 TL


Ezmelik zeytin (39-41 dane aralığı): 50 TL


Yağlık zeytin: 40 TL


Ödeme planı: Ürün bedellerinin yüzde 50'si 15'er günlük periyotlarla peşin ödenecek; ilk ödeme 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Kalan yüzde 50'lik tutarın ödeme takvimi ise kampanya sonunda netleşecek.

Rekolte beklentisi ve 64 bin tonluk alım hedefi

Marmarabirlik, 250 alım merkezi ve 20'ye yakın depo ve tesisi aracılığıyla 360 mahalledeki ortaklarına hizmet vermeyi sürdürüyor. Bağlı kooperatiflere ulaşan 105 bin tonluk rekolte beyanı doğrultusunda birlik, bu sezon yaklaşık 64 bin ton ürün alımı yapmayı hedefliyor.


2026/2027 iş yılında Türkiye genelindeki toplam sofralık ve yağlık zeytin rekoltesinin yaklaşık 4 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Marmarabirlik'in faaliyet gösterdiği çalışma bölgesindeki toplam üretimin ise 430 bin ton düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'dan finansman ve yargı vurgusu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bolluğunun yaşandığı bu sezonda üretici ortakları mağdur etmemek adına tüm kaynakları devreye aldıklarını ifade etti. Tüm sektörleri etkileyen finansmana erişim zorluğunun zeytincilikte ürün satışı ve tahsilat süreçlerini güçleştirdiğini vurgulayan Yıldız, yüksek rekoltenin alımdan depolamaya ve pazarlamaya kadar ciddi bir finansman ihtiyacı doğurduğunu belirtti.


Birliğin mali yapısını ve gelecekteki sorumluluklarını gözeterek 64 bin tonluk alım planı için tüm finansman projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Yıldız, kuruma yönelik eleştiri ve iddialara da yanıt verdi. Marmarabirlik'i yıpratmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü savunan Yıldız, haklarındaki iddiaların aksine kendilerinin ilgili kişi ve kurumlar hakkında açtığı onlarca dava ve şikayet bulunduğunu, hukuki süreçler sonuçlandıkça ortakların bilgilendirileceğini açıkladı.

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