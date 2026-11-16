Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'dan finansman ve yargı vurgusu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bolluğunun yaşandığı bu sezonda üretici ortakları mağdur etmemek adına tüm kaynakları devreye aldıklarını ifade etti. Tüm sektörleri etkileyen finansmana erişim zorluğunun zeytincilikte ürün satışı ve tahsilat süreçlerini güçleştirdiğini vurgulayan Yıldız, yüksek rekoltenin alımdan depolamaya ve pazarlamaya kadar ciddi bir finansman ihtiyacı doğurduğunu belirtti.





Birliğin mali yapısını ve gelecekteki sorumluluklarını gözeterek 64 bin tonluk alım planı için tüm finansman projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Yıldız, kuruma yönelik eleştiri ve iddialara da yanıt verdi. Marmarabirlik'i yıpratmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü savunan Yıldız, haklarındaki iddiaların aksine kendilerinin ilgili kişi ve kurumlar hakkında açtığı onlarca dava ve şikayet bulunduğunu, hukuki süreçler sonuçlandıkça ortakların bilgilendirileceğini açıkladı.