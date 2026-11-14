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12:18, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:39, 14/11/2026, Cumartesi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: Fiyatlar 100 liraya kadar düştü

Palamut avcılığında son 10-15 yılın en bereketli dönemlerinden biri yaşanırken, bolluk fiyatlara da yansıdı. Kocaeli'de balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, palamudun uygun fiyatlarla satışa sunulduğunu belirterek vatandaşları balık tüketmeye davet etti.

Kocaeli'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanırken, tanesi 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sezon son 10-15 yılın en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirten balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, palamudun hem büyüklüğü hem de miktarıyla dikkat çektiğini söyledi. Balık fiyatlarının uygun seviyelerde olduğunu ifade eden Bineklioğlu, vatandaşlara özellikle çocuklarına balık yedirmeleri tavsiyesinde bulundu.


"Bu balık milli servet"

Avlanan balıkların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bineklioğlu,
"Bu balık yakalandığı zaman çok kısa zamanda tüketilmesi gerekir. Eğer tüketilmez, sürümü olmazsa satılamayacak hale gelir. Onun için de denize döküyorlar. Denize dökmeleri iyi, çöpe atmıyorlar. Hiç olmazsa denizde yaşayan balıklar onu yer, onlar da gelişir. Bu balık milli servet. İnsanlar bu balıkları yavaş yavaş yakalar, gerekirse buzhanelere konulur. Kota koyarsın, uygularsın. Denize dökülecek kadar balık yakalanmaz. Avcılığın belli bir plan dahilinde yapılması gerekir"
 dedi.

"Son yılların yılın en büyük bolluklarından biri"

Palamut avcılığında uzun yıllardır görülmeyen bir sezon yaşandığını anlatan Bineklioğlu,
"Son yılların en büyük bolluklarından biri. Balıkların her biri 1 kilo civarında. Bu kadar bolluk uzun zamandır olmadı. Biz bunları geçmişte de yaşadık ama bu acayip bir bolluk. 3-4 senedir palamut zaten olmuyordu. Bu doğanın bir olayı. Doğa 5-10 senede bir böyle bolluk yaşatıyor. Her sene denizde palamut var ama bu kadar üremiyor. Demek ki şartlar elvermiyor. Bu sene bütün şartlar birbirine denk geldi"
 ifadelerini kullandı.

"Patatesten ucuz balık var"

Vatandaşları balık tüketmeye davet eden Bineklioğlu,
"Şu anda patatesten ucuz balık var. Bir kilo patates 50 lira, bir tane 1 kiloluk palamut 50 liraya da satılıyor, 100 liraya da satılıyor. Balık yiyin, çoluk çocuğunuza balık yedirin. Izgara yapın, tava yapın, köftesini yapın. Biz çocukluğumuzda balık köftesi yerdik. Annelerimiz bize balıktan köfte yapardı. Bu kadar doğal bir gıda varken değerlendirmek lazım"
 şeklinde konuştu.

"Tasarruf bu ülkenin kalkınma noktasıdır"

Tasarrufun ve yerli ürünlerin önemine de değinen Bineklioğlu,
"Bir tüketim çılgınlığı var. İnsanlar az alayım, israf etmeyeyim diye düşünmüyor. Tasarruf bu ülkenin kalkınma noktasıdır. Bir de yerli malını unutmayın. Bu palamutlar bizim denizlerimizin ürünü. Bunları tüketmek millete, devlete katkı demektir. Devlet birçok yerde yemek çıkarıyor, palamut çıkarsın insanlara. Herkesi balık yemeye, anne babaları da çocuklarına balık yedirmeye davet ediyorum"
 dedi.

Tezgahlardaki güncel fiyatlara göre istavritin kilosu 250, yerli somonun kilosu 450, ithal somonun kilosu 800, sarıkanatın kilosu 700, pişi kalkanın kilosu 700, turna mezgitin kilosu 650, dil balığının kilosu 700, barbunun kilosu 600 ve hamsinin kilosu 300 liradan satışa sunuluyor. Karadeniz palamudu tanesi 125 liradan, diğer palamutlar ise 100 liradan alıcı buluyor.

Başlıklar :PalamutFiyatBalık
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