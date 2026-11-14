Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: Fiyatlar 100 liraya kadar düştü

Kocaeli'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanırken, tanesi 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sezon son 10-15 yılın en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirten balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, palamudun hem büyüklüğü hem de miktarıyla dikkat çektiğini söyledi. Balık fiyatlarının uygun seviyelerde olduğunu ifade eden Bineklioğlu, vatandaşlara özellikle çocuklarına balık yedirmeleri tavsiyesinde bulundu.
"Bu balık milli servet"
"Son yılların yılın en büyük bolluklarından biri"
"Patatesten ucuz balık var"
"Tasarruf bu ülkenin kalkınma noktasıdır"
Tezgahlardaki güncel fiyatlara göre istavritin kilosu 250, yerli somonun kilosu 450, ithal somonun kilosu 800, sarıkanatın kilosu 700, pişi kalkanın kilosu 700, turna mezgitin kilosu 650, dil balığının kilosu 700, barbunun kilosu 600 ve hamsinin kilosu 300 liradan satışa sunuluyor. Karadeniz palamudu tanesi 125 liradan, diğer palamutlar ise 100 liradan alıcı buluyor.
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