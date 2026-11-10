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13:05, 10/11/2026, Salı

Engin Özeren'in yeni gözdesi Kehribar Togg: Tercihinde bu 3 özellik etkili oldu

Elektrikli araç içerikleriyle tanınan YouTuber Engin Özören, yeni Togg T10F 4More Kehribar'ını tanıttı. Bakır tonlu tasarım detaylarından 435 beygirlik performansına kadar otomobili tercih etmesinin üç nedenini anlattı.

Elektrikli otomobil dünyasına ilişkin içerikleriyle tanınan YouTuber Engin Özören, Togg'un T10F 4More modelinin Kehribar rengini satın alarak yeni aracını takipçileriyle paylaştı.

Daha önce Mardin mavisi Togg kullandığını belirten Özören,
“Mardin mavisinden Kehribar'a geçtim”
sözleriyle renk tercihini duyurdu. Yeni aracını tanıtan Özören, Kehribar rengini tercih etmesinin nedenlerini tasarım, performans ve günlük kullanım olmak üzere üç başlıkta anlattı.

KEHRİBAR RENGİNDE BAKIR DETAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Özören, aracın tasarımında öne çıkan ayrıntılara dikkat çekerek bakır tonlu aynalar, siyah jantlar ve kaput üzerindeki logonun T10F'in görünümünü değiştirdiğini söyledi. Özören, iç mekanda ise süet dokulu koltuklar ve Kehribar işlemelerinin özel bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti.

Togg'un açıklamasına göre Kehribar serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere 7 farklı gövde rengiyle sunuluyor. Kehribarın kendine özgü tonlarından ilham alan özel tasarım detayları, ışığa göre değişen yansımalarla otomobilin sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor.

435 BEYGİR GÜÇ, 700 NM TORK

Kehribar tercihini performans özellikleriyle de açıklayan Özören, T10F 4More'un çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli yapısına vurgu yaptı. Aracın 435 beygir güç ve 700 Nm tork ürettiğini belirten Özören, 0'dan 100 kilometre hıza 4,3 saniyede ulaştığını aktardı.

Günlük kullanım açısından da değerlendirmelerde bulunan Özören, fabrika verilerine göre otomobilin 500 kilometre menzile sahip olduğunu belirterek hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda kullanılabilecek bir model olduğunu söyledi.

Özören, Kehribar renginin hem 4More versiyonunun performansını hem de dikkat çekici tasarımını bir arada arayanlar için öne çıkan bir tercih olduğunu ifade etti.

Başlıklar :Engin ÖzörenTogg T10FTogg T10F Kehribar
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