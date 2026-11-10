Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 88’inci vefat yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi mozoleye bıraktı. Ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri, askeri personel ve öğrenciler katıldı.
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