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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 88’inci vefat yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi mozoleye bıraktı. Ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 88’inci seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyetini 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

Başlıklar :AnkaraAnıtkabirAtatürkRecep Tayyip Erdoğan
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