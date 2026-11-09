12 yaşında kendi işinin patronu oldu: Harçlıklarını biriktirdi şimdi evinde üretim yapıyor

Osmanlı tarihi çalışmalarının duayen simlerinden Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı vefat etti
Osmanlı tarihi, hukuk ve iktisat tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan, 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı, 81 yaşında İstanbul'un Etiler semtindeki evinde hayatını kaybetti. Osmanlı tarihi ve Orta Doğu üzerine çalışmalarıyla tanınan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Akarlı'nın cenazesi, 10 Kasım'da İstanbul'da defnedilecek
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