Tucker Carlson Müslümanlara yönelik nefret söylemini eleştirdi: 'Günde beş vakit secde eden biri düşmanım olamaz'

Tucker Carlson'dan Şeriat hukuku ve Müslümanlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Emily Jashinsky ile gerçekleştirdiği söyleşide Müslümanlara yönelik nefretin kendisine mantıklı gelmediğini ifade etti. Günde beş vakit secde eden birinin kendisine düşman olmasının pek olası olmadığını belirten Carlson, asıl karşı çıktığı kişileri kibir ve güç tutkusu üzerinden tarif etti.
“Benim düşmanlarım kendilerini Tanrı sananlar”
Carlson, kendilerini Tanrı gibi gören ve sahip olmadıkları güçlere sahip olduklarını düşünen kişilerin düşmanı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Benim düşmanlarım, kendilerini Tanrı sanan, sahip olmadıkları güçlere sahip olduklarını düşünen, her şeye kadir olduklarına inanan insanlardır. Kibir ve büyüklenme çılgınlığına kapılmış olanlar benim düşmanımdır.”
“Şeriat hukukunu ve kadınların yüzlerini örtmesini seviyorum”
Şeriat hukukuna ve kadınların yüzlerini örtmesine ilişkin de konuşan Carlson, faizin yasaklanmasına dikkat çekti. “Şeriat hukukunu ve kadınların yüzlerini örtmesini seviyorum. Bu arada Şeriat hukuku faizi yasaklıyor. İnsanların Şeriat hukukuyla ilgili asıl sorununun da bu olduğu açık.”
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