Tucker Carlson Müslümanlara yönelik nefret söylemini eleştirdi: 'Günde beş vakit secde eden biri düşmanım olamaz'

08/11/2026, Pazar17:27
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
27

Bildirimler

107 yaşında uzun yaşamın sırrını anlattı: Sofrasından eksik etmediği yemek şaşırttı08 Kasım 2026 17:15 PazarSON DAKİKA
Kredi kartı kullananlar dikkat: Uzman isim 'mutlaka kontrol edilmeli' diyerek uyardı08 Kasım 2026 17:00 PazarSON DAKİKA
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu: Ameliyatı ertelendi08 Kasım 2026 16:17 PazarSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz08 Kasım 2026 15:13 PazarSON DAKİKA
Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler08 Kasım 2026 14:40 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdilerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladıYurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısıSGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
16:54, 08/11/2026, Pazar

Tucker Carlson Müslümanlara yönelik nefret söylemini eleştirdi: 'Günde beş vakit secde eden biri düşmanım olamaz'

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Emily Jashinsky ile gerçekleştirdiği söyleşide İslam, namaz ve Şeriat hukukuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Müslüman olduğu için bir kişiden nefret etmenin kendisine mantıklı gelmediğini belirten Carlson, günde beş vakit secde eden birinin düşmanı olmasının pek olası olmadığını söyledi. Şeriat hukukunu ve kadınların yüzlerini örtmesini sevdiğini ifade eden Carlson, faizin yasaklanmasına da dikkat çekti.

Tucker Carlson'dan Şeriat hukuku ve Müslümanlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Emily Jashinsky ile gerçekleştirdiği söyleşide Müslümanlara yönelik nefretin kendisine mantıklı gelmediğini ifade etti. Günde beş vakit secde eden birinin kendisine düşman olmasının pek olası olmadığını belirten Carlson, asıl karşı çıktığı kişileri kibir ve güç tutkusu üzerinden tarif etti.

“Benim düşmanlarım kendilerini Tanrı sananlar”

Carlson, kendilerini Tanrı gibi gören ve sahip olmadıkları güçlere sahip olduklarını düşünen kişilerin düşmanı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Benim düşmanlarım, kendilerini Tanrı sanan, sahip olmadıkları güçlere sahip olduklarını düşünen, her şeye kadir olduklarına inanan insanlardır. Kibir ve büyüklenme çılgınlığına kapılmış olanlar benim düşmanımdır.”

“Şeriat hukukunu ve kadınların yüzlerini örtmesini seviyorum”

Şeriat hukukuna ve kadınların yüzlerini örtmesine ilişkin de konuşan Carlson, faizin yasaklanmasına dikkat çekti. “Şeriat hukukunu ve kadınların yüzlerini örtmesini seviyorum. Bu arada Şeriat hukuku faizi yasaklıyor. İnsanların Şeriat hukukuyla ilgili asıl sorununun da bu olduğu açık.”

Dünya
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'dan ABD'yi sarsan itiraf: İsrail'e bomba hediye ediliyor
Gündem
Hristiyan Din Bilimci Siyonist söylemleri Osmanlı döneminden örneklerle çürüttü
Dünya
ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson 'Netanyahu tuzağa düşürdü' diyerek açıkladı: Trump ne kadar kandırıldığını şimdi anlıyor
Dünya
İngiliz cerrah İsrail'in Gazze'deki sistematik vahşetini anlattı: Çocuklar özellikle belirli bölgelerinden vuruluyor
Dünya
ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'un 'İslam ve Müslüman karşıtlığı' sözleri kamuoyuna damga vurdu
Başlıklar :tucker carlsonemily jashinskyi̇slamşeriat hukuku
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet