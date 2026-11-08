İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in ikinci çocuklarına koydukları isim gündem oldu

Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkeler geldi?

Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Rusya ve Almanya’nın her birinden 5 milyonu aşkın ziyaretçi gelirken Birleşik Krallık’tan gelenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Türkiye, aynı dönemde 51 milyar 278 milyon dolarla tarihinin en yüksek dokuz aylık turizm gelirine ulaştı. Türkiye, dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye en yoğun ilgi Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık’tan geldi.