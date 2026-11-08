İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in ikinci çocuklarına koydukları isim gündem oldu

İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor: Büyük Saray mozaikleri ilk kez İstanbul dışında
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde “Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisini ziyaret etti. İstanbul’un yaklaşık 1600 yıllık tarihini 200’ü aşkın eserle anlatan sergiye ilişkin Ersoy, “Ülkemizin kültürel zenginliğini dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinde tanıtmaya, İstanbul’un eşsiz mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.
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