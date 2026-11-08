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İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in ikinci çocuklarına koydukları isim gündem oldu

08:32, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Survivor yarışmasında tanışıp 2022 yılında nikah masasına oturan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, ikinci kız bebeklerini kucaklarına aldı. İlk çocuklarına "İlis" adını veren ünlü çiftin yeni bebeklerine koydukları ismin anlamı da merak konusu oldu.

Survivor mücadelesi sırasında başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran başpehlivan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, ikinci kez anne-baba olma mutluluğu yaşadı.

İkinci kez kız evlat sahibi olan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aile fotoğrafıyla duyurdu.

İsmail Balaban paylaşımında, "Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah" notunu düşerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Bebeğe verilen isim sonrasında gelen meraklı sorular üzerine İlayda Şeker doğum sonrası bir video yayınladı.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Şeker, "Bebeğimizin isminin anlamını sormuşsunuz. İsmail'in -ma'sı İlayda'nın -yda'sı... Birleştirince Mayda" ifadelerini kullanarak ismin kaynağını açıkladı.


İLK BEBEKLERİNE DE "İLİS" ADINI VERMİŞLERDİ

Kasım 2022'de evlenen ve 10 Temmuz 2025 tarihinde ilk kızları İlis'i kucaklarına alan çift, benzer bir isim kombinasyonunu ilk çocuklarında da tercih etmişti. 

Sosyal medya kullanıcıları ve takipçileri, sıra dışı isim tercihleri nedeniyle çiftin paylaşımlarına çok sayıda yorum yaptı.

Başlıklar :i̇smail balabani̇layda şekersurvivori̇lismaydabebek isimleriünlü çiftlerikinci çocuk
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İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in ikinci çocuklarına koydukları isim gündem oldu

Survivor mücadelesi sırasında başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran başpehlivan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, ikinci kez anne-baba olma mutluluğu yaşadı.

İkinci kez kız evlat sahibi olan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aile fotoğrafıyla duyurdu.

İsmail Balaban paylaşımında, "Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah" notunu düşerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Bebeğe verilen isim sonrasında gelen meraklı sorular üzerine İlayda Şeker doğum sonrası bir video yayınladı.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Şeker, "Bebeğimizin isminin anlamını sormuşsunuz. İsmail'in -ma'sı İlayda'nın -yda'sı... Birleştirince Mayda" ifadelerini kullanarak ismin kaynağını açıkladı.


İLK BEBEKLERİNE DE "İLİS" ADINI VERMİŞLERDİ

Kasım 2022'de evlenen ve 10 Temmuz 2025 tarihinde ilk kızları İlis'i kucaklarına alan çift, benzer bir isim kombinasyonunu ilk çocuklarında da tercih etmişti. 

Sosyal medya kullanıcıları ve takipçileri, sıra dışı isim tercihleri nedeniyle çiftin paylaşımlarına çok sayıda yorum yaptı.

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