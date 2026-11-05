Geleceğe Miras ödüllendirildi

Arkeolojik mirasın, kültürel turizmin ve kültürlerarası diyaloğun tanıtımına katkı sağlayan isimlere verilen ödül, bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki katkıları dolayısıyla Bakan Ersoy’a takdim edildi. Ersoy, ödülünü organizasyonun kurucusu ve direktörü Ugo Picarelli’den aldı.

TARİHİ MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK

UNESCO himayesinde, İtalya Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Ulusal Turizm Kurulu iş birliğinde düzenlenen buluşma, Cafasso Tütün Fabrikası’nda arkeoloji ve kültür turizmi alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirdi. Törende konuşan Bakan Ersoy, küresel tarihi mirasın korunması ve insanlık tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması çerçevesinde verilen Paestum Ödülü’ne layık görülmekten büyük memnuniyet ve onur duyduğunu söyledi.

Ödül takdimi öncesinde konuşan organizasyonun kurucusu ve direktörü Ugo Picarelli, Bakan Ersoy’un göreve başladığı 2018’den bu yana kültürel miras alanında ortaya koyduğu çabalara dikkati çekti.

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