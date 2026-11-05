Aytmatov’un hafızası Korkut Ata perdesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, doğduğu şehir İstanbul’da sinemaseverlerle buluştu. TÜRKSOY, TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı, tarihi Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. 150’yi aşkın uluslararası konuğun ve Türkiye’den sektör temsilcilerinin katıldığı gecede, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu’nun konseri büyük beğeni topladı. Gecenin devamında ise festivalin açılış filmi olan Kırgızistan yapımı “Aytmatov” izleyiciyle buluştu. Film ekibinin de katıldığı gösterim, Türk dünyasının edebiyat mirasını sinema aracılığıyla yeniden gündeme taşıdı.

VİCDAN VE AİDİYET SINAVI

Yönetmenliğini Kanıbek Kalmatov’un üstlendiği “Aytmatov”, klasik bir biyografi anlatısı yerine yazarın hayatındaki kritik bir döneme odaklanıyor. 1979 yılında geçen filmde, “Gün Olur Asra Bedel” romanını tamamlamaya çalışan Aytmatov’un Sovyet sansürüyle mücadelesi ve Avrupa seyahati sırasında karşısına çıkan Batı’ya iltica etme ihtimali anlatılıyor.

Yazar, bir yandan kişisel özgürlük ve konforunu, diğer yandan halkına ve köklerine karşı sorumluluğunu sorguluyor. Aytmatov’un edebiyatında önemli bir yer tutan mankurt kavramı da filmin temel meselelerinden biri olarak öne çıkıyor. Hafızasını ve geçmişini kaybeden insanı temsil eden mankurt üzerinden, kimlik ve toplumsal hafıza sorgulanıyor.

RUS ZULMÜNÜ HATIRLATIYOR

25 yaşındaki genç yönetmen Kalmatov’a Aytmatov’un hikayesini film yapma sebebini sorduğumda, hafıza konusunun kendisi için çok önemli olduğunu ve her Kırgız’ın hafıza konusuna ve aile bağlarına önem gösterdiğini söyledi. Film, aile, hafıza, özgürlük ve vicdan gibi evrensel temaları merkezine alırken bir yandan da Aytmatov’un babasının başına gelenlerle Rusların zulmünü hatırlatıyor. Zaten Türk dünyası demek biraz da bu acıları hatırlamak demek değil mi?

Film yarın saat 14.00’te Atlas Sineması’nda yeniden gösterilecek.

2028 AYTMATOV YILI OLACAK

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Dede Korkut’tan Manas Destanı’na uzanan ortak kültürel mirasın sinema aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Festivalin 2021’de İstanbul’da başladığını, ardından Bursa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’da düzenlendiğini hatırlatan Yazgı, bu yıl 10 ülke ile 10 özerk cumhuriyet ve topluluktan 56 filmin gösterileceğini belirtti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise açılış filmi vesilesiyle önemli bir duyuru yaptı. Aytmatov’un bütün Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurgulayan Raev, büyük yazarın doğumunun 100. yılı olan 2028’in TÜRKSOY tarafından “Cengiz Aytmatov Yılı” ilan edileceğini açıkladı.

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