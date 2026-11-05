Türk Resminin Öncü Kuşağı Beyoğlu’nda

Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergi, resim sanatımızı şekillendiren sanatçılara odaklanıyor.

Hocalar ve öğrencileri bir arada

İlk sanat eğitimlerini İstanbul’da aldıktan sonra Paris’e gönderilen ve 1914’te I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla yurda dönen, bu nedenle “1914 Kuşağı” olarak anılan ressamlarımız İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hüseyin Avni Lifij, Mehmed Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat’ın yanı sıra hocalarının, çağdaşlarının ve etkiledikleri sonraki kuşakların eserleri de sergide yer alıyor.

1914 Kuşağı’nın hocalarından Fernand Cormon’un “Bekleyiş” eserini, İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”, Feyhaman Duran’ın “Mavi Şalvarlı Kız”, Namık İsmail’in “Harman” ve Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun ilk eseri olan Hikmet Onat’ın “Peyzaj-Ortaköy” adlı yapıtlarını sergide görebilirsiniz. Nazmi Ziya Güran ile Hüseyin Avni Lifij'in derin ışıklı kompozisyonları, Mehmed Ruhi Arel'in memleket görünümleri ve daha niceleri bu sergide izlenebiliyor.

Küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu

Mücadele ve emek dolu bir dönemin ruhu

Küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu, “1914 Kuşağı ressamları, Paris’te bulundukları sürede, mevcut akademik yaklaşımların yerine, o dönemde artık yenilik olmaktan çıkan Empresyonizm’i kendilerine yakın buldu ve her biri bu yeni ışıkla kendi özgün üslubunu oluşturdu. İstanbul’da ve Ankara’da birçok sergiye katılarak, Anadolu’nun çeşitli yörelerini eserlerine yansıtarak, yazılar kaleme alarak toplumda görsel sanatlardan söz edilmesinde, sanat beğenisi kavramının oluşmasında ve kendilerinden sonraki kuşağın sanat eğitiminde önemli rol oynadılar” sözleriyle bu kuşağın önemini açıklarken serginin mücadele ve emek dolu bir dönemin ortak ruhunu yansıttığının altını çiziyor.

İki değerli koleksiyon buluşuyor

İş Sanat’ın, Arkas Sanat ile Centre Pompidou iş birliği kapsamında İzmir’de gerçekleşecek on sergilik özel diziye sergi sponsoru olarak destek vermesinin ardından; bu kez Beyoğlu’nda bir araya gelen iki kurumun değerli koleksiyonlarını aynı çatı altında buluşturan “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar” sergisini 12 Temmuz 2027’ye kadar Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.