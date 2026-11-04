Sezai Karakoç’un eserleri Esenler’de okunacak
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek okumalarda Karakoç’un şiir külliyatı “Gün Doğmadan” ile “Yitik Cennet”, “Kıyamet Aşısı” ve “Diriliş Neslinin Amentüsü” adlı eserleri değerlendirilecek.
Şair ve düşünür Sezai Karakoç’un edebi ve fikri mirası, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Sezai Karakoç Okumaları” programında ele alınacak.
Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen program, edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın rehberliğinde 10 Kasım’da başlayacak ve sekiz hafta sürecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek okumalarda Karakoç’un şiir külliyatı “Gün Doğmadan” ile “Yitik Cennet”, “Kıyamet Aşısı” ve “Diriliş Neslinin Amentüsü” adlı eserleri değerlendirilecek. Katılmak isteyenler, 5 Kasım’a kadar “www.esev.org” adresinden başvuru yapabilecek. Sekiz haftalık programa katılanlara Sezai Karakoç kitap seti hediye edilecek.
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