Kısa’dan Hisse’de finalistler açıklandı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kısa’dan Hisse Sanat Derneği tarafından Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenen Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nin kısa film yarışması finalistleri, yapım destek kategorisi finalistleri ve kısa film gösterim seçkisi açıklandı. 21-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalde gösterimler AKM Yeşilçam Sineması’nda olacak.
Bu yıl “Yapay Zeka” kategorisinin eklenmesiyle 6 türde ödül verilecek. 600’den fazla projenin başvurduğu festivalde 6 kategoride 35 film yarışacak. Detaylar için festivalin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına bakılabilir.