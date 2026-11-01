2016'da Türkiye onu konuşuyordu! 'Çitos Efe' büyüdü: Son halini görenler tanıyamadı
2016 yılında yayınlanan "Çocuktan Al Haberi" programında iştahına düşkünlüğü ve yemek sevgisiyle hafızalara kazınan "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit büyüdü. 15 yaşına giren Efe Koçyiğit'in son hali ve değişimi hayranlarını şaşırtırken, bir dönemin fenomen çocuğunun sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.
Sevimli tavırları, kendine özgü şivesi ve yemek sevgisiyle ekranlarda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Efe Koçyiğit, bir süre önce bir dizi projesine dahil olmasının ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
"ÇOCUKTAN AL HABERİ" PROGRAMIYLA ÜNE KAVUŞMUŞTU
2016 yılında ekranlara gelen "Çocuktan Al Haberi" programında iştahına düşkünlüğü ve yemek yemeye olan sevgisini anlatırken izleyicileri güldüren Efe Koçyiğit, kısa sürede "Çitos Efe" lakabıyla popüler hale geldi.
Programın ardından geniş bir kitle tarafından takip edilen küçük Efe, dönemin en çok konuşulan çocuk ekran yüzlerinden biri oldu.
BAKANLIK OBEZİTE VE AİLE UYARISI İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ
Efe Koçyiğit'in aşırı popülerliği ve ekran görünürlüğü üzerine ilgili bakanlık devreye girmişti. Ekranlardaki çocukların ekonomik sömürüsünü önleme hedefleri doğrultusunda hareket eden bakanlık yetkilileri, obezite konusunda da Efe'nin ailesine uyarılarda bulunmuştu.
15 YAŞINA GİREN EFE'NİN BÜYÜMÜŞ HALİ ŞAŞIRTTI
Bir süre önce bir dizi projesinde rol alarak oyunculuğa adım atan Efe Koçyiğit, 15 yaşına girdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı güncel paylaşımlarla takipçilerinin odağında yer alan Efe Koçyiğit'in büyümüş hali ve değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.