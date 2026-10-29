Cem Akaş hayatını kaybetti

Akaş’ın bir süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu. Can Yayınları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi. Akaş’ın cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

10 GÜN ÖNCE OĞLU VEFAT ETMİŞTİ

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın oğlu Can Akaş, 19 Ekim Pazartesi günü elektronik sigara tüketimine bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Akaş, oğlunun vefatıyla ilgili, “Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı” demişti. 1968 yılında Mannheim’da doğan Cem Akaş, yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra roman, öykü ve deneme türlerinde eserler kaleme aldı. Çevirmen kimliğiyle de tanınan Akaş, 2018’den beri Can Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyordu.

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