İstanbul AVM’de “Maradona Sergisi”

İstanbul Alışveriş Merkezi, futbol tarihinin efsane ismi Diego Armando Maradona’ya adanan “Maradona Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Maradona ailesinin onayı ve koleksiyonerlerin katkılarıyla lisanslı olarak hazırlanan sergi, üç ay süreyle ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergi, Maradona’nın oynadığı kulüplerin ikonik formaları, imzalı objeleri, kişisel eşya ve fotoğraflarıyla deneyim vadediyor. Arjantin ve Napoli sokaklarının mahalle kültürünü yaşatan atmosferle başlayan sergi, Maradona’nın çocukluk yıllarını yansıtan düzenlemeler ve arşiv görüntüleriyle ziyaretçileri nostaljik tura çıkarıyor. Ziyaretçiler, “Maradona Refleks” alanında hızlarını, reflekslerini ve isabet becerilerini test edebiliyor. Ayrıca sergiye özel fotoğraf alanlarında hatıra fotoğrafı da çektirebiliyor.

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