İsmet Özel buradaysa biz neredeyiz
Şair ve düşünür İsmet Özel’in edebiyat, kültür, siyaset ve medeniyet üzerine fikirleri, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenecek “İsmet Özel Seminerleri: O Buradaysa Biz Neredeyiz?” programında farklı başlıklar altında değerlendirilecek. Özel’in düşünce dünyasını farklı yönleriyle ele almayı amaçlayan programda, şairin modernleşme ve Batılılaşmaya yönelik eleştirileri, Türkçe ve Türklük anlayışı, sanat ve siyaset üzerine görüşleri ile medeniyet tasavvuru üzerinde durulacak. Programın ilk etkinliği, 14 Kasım’da “Batılılaşma ve Modernleşme: İsmet Özel’in İtirazı” başlığıyla 14.00-16.00 saatlerinde Rami Kütüphanesi Salon 176’da gerçekleştirilecek. Programa dair detaylı bilgiye “ramikutuphanesi.gov.tr” adresinden ulaşılabilir.