İsmet Özel buradaysa biz neredeyiz

Türkiye ile Suriye'nin kültürel bağları için yeni adım: Şam'da ortak yaz okulu ve dijital arşiv

Türkiye ve Suriye arasında kültürel ve akademik iş birliğini güçlendirmek için yedi maddelik öneri paketi hazırlandı. Şam'daki tarihî el yazmalarının dijitalleştirilmesi, savaşta kaybolmuş olabilecek eserlerin araştırılması ve iki ülkenin öğrencilerini buluşturacak ortak yaz okulu açılması öne çıkan başlıklar oldu. Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması da öneriler arasında yer aldı.