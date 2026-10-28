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En güzel karelerimi vatan aşkıyla çektim

En güzel karelerimi vatan aşkıyla çektim

Sevda Dursun
04:00, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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En güzel karelerimi vatan aşkıyla çektim
Resul Çelik

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, “Al Sancağın Gölgesinde Anadolu” sergisiyle Türkiye’nin yedi bölgesinden kareleri sanatseverlerle buluşturdu. 15 Temmuz’da Yenikapı’da vinç tepesinden çektiği Türk bayrağı fotoğrafını unutamadığını belirten Çelik, “50 yıl da fotoğraf çeksem, en güzel karelerimden biri vatan aşkıyla çektiğim o fotoğraf olacak” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik’in Türkiye’nin yedi bölgesinden karelerini bir araya getirdiği “Al Sancağın Gölgesinde Anadolu” sergisi, Anadolu’nun tarihî ve kültürel mirasını fotoğrafın diliyle anlatıyor. Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açılan sergi, 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Çelik, 15 Temmuz’da Yenikapı’da çektiği bayraklı miting fotoğrafından Kız Kulesi üzerindeki hilal karesine uzanan fotoğraflarının hikâyesini anlattı.

81 İLİ OBJEKTİFİYLE GEZDİ

Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini, doğal güzelliklerini ve insan hikâyelerini fotoğraflarına taşıyan Resul Çelik, yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını “Gizem Dolu Anadolu” adlı kitapta bir araya getirdi. Türkiye’nin 81 ilini dolaştığını belirten Çelik, fotoğrafçılığın kendisi için yalnızca görüntü kaydetmekten ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Benim için fotoğraf çekmek yalnızca bir görüntüyü kaydetmek değil, o görüntünün ardındaki tarihi, kültürü, insanı ve ruhu keşfetmektir. Amacım, sadece gördüğüm güzellikleri belgelemek değil, bu toprakların sahip olduğu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmaktır.”

Dünyanın altı kıtasını gezdiğini aktaran sanatçı, Anadolu’nun kültürel derinliği ve tarihî zenginliğiyle özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Doğu Anadolu’nun geniş coğrafyası ve insan sıcaklığının yanı sıra Karadeniz’in sisli dağları, şelaleleri ve yemyeşil vadileri de fotoğraflarına ilham veren unsurlar arasında.

KALBİMİZDEN DE DUVARLARIMIZDAN DA İNMEYECEK

Çelik’in hafızasında özel bir yere sahip fotoğraflardan biri, 15 Temmuz’da Yenikapı Meydanı’nda çektiği Türk bayrağı karesi. 81 ilden vatandaşların buluştuğu mitingde, bir vincin tepesinden çektiği fotoğrafı anlatan sanatçı, “32 yıldır fotoğraf çekiyorum. Bana, ‘Çektiğiniz en iyi fotoğraflardan biri hangisi?’ diye soruyorlar. 50 yıl da fotoğraf çeksem, en güzel karelerimden biri, vatan aşkıyla çektiğim, yalnızca bayrağımızın yer aldığı o fotoğraf olacak. Ne kalbimizden ne de duvarlarımızın baş köşesinden inecek bir fotoğraf bu. Hayatımın en iyi fotoğraflarından biri olarak hafızamda ve yolumda yer almaya devam edecek” sözleriyle bu çalışmanın kendisi için taşıdığı anlamı ifade etti.

AL SANCAĞIN GÖLGESİNDE

  • Sanatçının bir başka unutamadığı karesi ise Kız Kulesi’nin arkasında beliren hilalle rüzgârda dalgalanan Türk bayrağının aynı görüntüde buluşması. New York’taki Türk Evi’nde açacağı sergi için yola çıkmaya hazırlandığı gece, saat 02.30’da gelen telefon üzerine çekime gitmeye karar verdiğini söyleyen Çelik, “Bir sene sonra hilali aynı şekilde yakalayabilecek miydim, belli değildi. Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve yola çıktık. Havanın rüzgârlı olması, bayrağımızın da kendini göstermesini sağladı. ‘Al sancağın gölgesinde’ denildiğinde, benim aklıma hep bu fotoğraf gelecek” dedi.

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Başlıklar :Resul Çelikaktüelfotoğrafçılık
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