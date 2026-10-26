Dört 4 bin yıllık sürpriz: Kütahya’daki kazılarda kurumamış kerpiçte tespit edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabından yaptığı açıklamada, Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin bulunduğunu duyurdu.

Ersoy açıklamasında, "Kütahya’daki kazılarımızda, patili bir dostumuzun henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştık. Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, dört bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük’te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz.

2021’den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan’a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum."

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