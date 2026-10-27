İklim krizini anlatan belgesel günleri
Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, iklim krizinin farklı coğrafyalardaki etkilerini konu alan 20 belgesel İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak. “COP31 Belgesel Günleri”, 27-28 Ekim ve 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde İstanbul’daki Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilecek. Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte, Amazon ormanlarından Sibirya’nın donmuş topraklarına, Filistin’in zeytinliklerinden Moğolistan’ın meralarına, Kenya’nın kurak bölgelerinden Türkiye’deki Salda Gölü’ne uzanan hikayeler izleyiciyle buluşacak. İstanbul’daki programın ardından COP31 Belgesel Günleri, 9-12 Kasım tarihlerinde Antalya Bilim Merkezi/Dokumapark’ta sinemaseverlerle buluşacak.