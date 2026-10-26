Yağ ile Bal Kısa Senaryo Yarışması'na başvurular başladı

Yağ ile Bal Kısa Senaryo Yarışması başvuruları kabul edilmeye başlandı. “Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz” mottosuyla nasihatı sanata dönüştürecek senaristlerin arandığı yarışmada, seyirciyi edilgin bir izleyici olmaktan çıkarıp, kendi hakikatiyle yüzleştirecek yeni bir anlatı dili kurulmak isteniyor. Yağ ile Bal Kısa Senaryo Yarışması, vahiy ile bağını kesen modern anlatıya karşı; nasihati merkeze alan, kıssadan hisse tekniklerini kullanmaktan çekinmeyen senaryoların üretimini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira verilecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 4 Ocak 2027 olarak belirlendi. Sonuçların ilanı ise 22 Ocak 2027’de yapılacak.

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