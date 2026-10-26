Her yönüyle Peyami Safa konuşuldu

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Peyami Safa, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası: Peyami Safa Sempozyumu”nda farklı yönleriyle ele alındı. Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenen 20. sempozyum olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Peyami Safa’nın romancılığından felsefi yaklaşımına, siyasi düşüncelerinden kültür ve sanat anlayışına kadar pek çok konu tartışıldı.

Vefatının 65. yılında düzenlenen ve iki gün boyunca süren bu kapsamlı sempozyumda altı oturum düzenlendi. Programın ilk günündeki oturumlarda Peyami Safa’nın romanları, romancılığı ve roman anlayışının yanı sıra “Bir Tereddüdün Romanı” üzerinden biçim ve metinlerarasılık konuları ve Server Bedi imzasıyla kaleme aldığı polisiye eserleri değerlendirildi. İkinci gününde ise yazarın eserleri ve düşünceleri farklı başlıklar altında ele alındı. Program, Prof. Dr. Seval Şahin’in “Peyami Safa’yı Eksik Okumak” başlıklı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Oturumlar, etkinliği yerinde takip edemeyenler için Zeytinburnu Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Sempozyumun ardından bildiriler kitaplaşacak ve programa katılamayan uzmanların, akademisyenlerin ve yazarların değerlendirmeleri de kitapta bulunacak. Konuşmacılardan Necip Tosun, Hakan Arslanbenzer ve Faruk Türinay, sempozyumu Yeni Şafak için değerlendirdi.

GENÇ NESİLLERE TANITILMASI ÖNEMLİ

“Kültür, Sanat ve Entelektüel Arayış” başlıklı oturumun başkanlığını üstlenen Necip Tosun, sempozyumla ilgili şunları söyledi: “Peyami Safa Sempozyumu Türk edebiyatının, Türk kültürünün, Türk romanının ve tabii ki özellikle Peyami Safa’nın gündeme gelmesi açısından çok önemli. Peyami Safa Türk edebiyatının özellikle roman dalında en önemli isimlerinden biri. Hemen hemen her alanda düşünce üretmiş, müzikte, resimde, düşüncede, fikirde, romanda bir estet aslında. Özellikle genç nesillere tanıtılması ve gündeme gelmesi anlamında çok önemli ve ufuk açıcı bir sempozyum oldu.”

SON FİKİRLERİ DİNLEMEK ÇARPICIYDI

“Peyami Safa Romanlarında Suç” üzerine bildiri sunan Dr. Öğr. Görevlisi Hakan Arslanbenzer, şu ifadeleri kullandı: “Kendi adıma akademi ve kültür dünyasının Peyami Safa hakkındaki son fikirlerini dinlemek çarpıcı oldu diyebilirim. Bu tür sempozyumların amacı zaten belli bir konunun güncel işlenişini yakalamaktır. Bu açıdan, bir anmadan çok ciddi bir bilimsel toplantıydı. Mevcut halde Peyami Safa çalışan genç akademisyenleri de görmek ve Safa’nın edebiyatının daha çok konuşulmasını isterdim. Zeytinburnu Belediyesi, sempozyumlar ve kitaplar aracılığıyla Türk düşüncesine yıllardır hizmet ediyor. Çok şık bir tavır bu bence. Peyami Safa Sempozyumu da zincirin son halkası oldu.”

CESURCA TARTIŞTIK

“Felaketlerin Telafisi ya da Ahlaki Ütopyaya Kaçış: Yaralanmış Bir Zekâ Olarak Peyami Safa” başlıklı bildirimi sunan Doç. Dr. Faruk Turinay ise şöyle konuştu: “Peyami Safa şu veya bu şekilde beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz yönleriyle Türk edebiyatında kanonik bir figürdür. Sempozyum, bu yazarı enine boyuna, cesurca tartışmamıza güzel bir imkan sağladı. Dolayısıyla bu durumdan dolayı çok mutluyum. Özgür bir tartışma ortamının olması beni hep sevindirmiştir. Bugün de o sevinci yeniden tadıyorum.”

Hayat

13. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Hayat

Zagreb’de Balkan-Dil sempozyumu düzenlendi

Hayat

Yazım hatası bulana bir gömlek hediye!