Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Her yönüyle Peyami Safa konuşuldu

Her yönüyle Peyami Safa konuşuldu

Sevda Dursun
04:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Her yönüyle Peyami Safa konuşuldu
Hakan Arslanbenzer, Faruk Turinay, Necip Tosun.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Peyami Safa, vefatının 65. yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen iki günlük sempozyumda ele alındı. Altı oturumdan oluşan “Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası: Peyami Safa Sempozyumu”nda, Safa’nın romancılığından felsefi yaklaşımına, siyasi düşüncelerinden kültür ve sanat anlayışına kadar pek çok konu konuşuldu.

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Peyami Safa, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası: Peyami Safa Sempozyumu”nda farklı yönleriyle ele alındı. Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenen 20. sempozyum olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Peyami Safa’nın romancılığından felsefi yaklaşımına, siyasi düşüncelerinden kültür ve sanat anlayışına kadar pek çok konu tartışıldı.

Vefatının 65. yılında düzenlenen ve iki gün boyunca süren bu kapsamlı sempozyumda altı oturum düzenlendi. Programın ilk günündeki oturumlarda Peyami Safa’nın romanları, romancılığı ve roman anlayışının yanı sıra “Bir Tereddüdün Romanı” üzerinden biçim ve metinlerarasılık konuları ve Server Bedi imzasıyla kaleme aldığı polisiye eserleri değerlendirildi. İkinci gününde ise yazarın eserleri ve düşünceleri farklı başlıklar altında ele alındı. Program, Prof. Dr. Seval Şahin’in “Peyami Safa’yı Eksik Okumak” başlıklı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Oturumlar, etkinliği yerinde takip edemeyenler için Zeytinburnu Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Sempozyumun ardından bildiriler kitaplaşacak ve programa katılamayan uzmanların, akademisyenlerin ve yazarların değerlendirmeleri de kitapta bulunacak. Konuşmacılardan Necip Tosun, Hakan Arslanbenzer ve Faruk Türinay, sempozyumu Yeni Şafak için değerlendirdi.

GENÇ NESİLLERE TANITILMASI ÖNEMLİ

“Kültür, Sanat ve Entelektüel Arayış” başlıklı oturumun başkanlığını üstlenen Necip Tosun, sempozyumla ilgili şunları söyledi: “Peyami Safa Sempozyumu Türk edebiyatının, Türk kültürünün, Türk romanının ve tabii ki özellikle Peyami Safa’nın gündeme gelmesi açısından çok önemli. Peyami Safa Türk edebiyatının özellikle roman dalında en önemli isimlerinden biri. Hemen hemen her alanda düşünce üretmiş, müzikte, resimde, düşüncede, fikirde, romanda bir estet aslında. Özellikle genç nesillere tanıtılması ve gündeme gelmesi anlamında çok önemli ve ufuk açıcı bir sempozyum oldu.”

SON FİKİRLERİ DİNLEMEK ÇARPICIYDI

“Peyami Safa Romanlarında Suç” üzerine bildiri sunan Dr. Öğr. Görevlisi Hakan Arslanbenzer, şu ifadeleri kullandı: “Kendi adıma akademi ve kültür dünyasının Peyami Safa hakkındaki son fikirlerini dinlemek çarpıcı oldu diyebilirim. Bu tür sempozyumların amacı zaten belli bir konunun güncel işlenişini yakalamaktır. Bu açıdan, bir anmadan çok ciddi bir bilimsel toplantıydı. Mevcut halde Peyami Safa çalışan genç akademisyenleri de görmek ve Safa’nın edebiyatının daha çok konuşulmasını isterdim. Zeytinburnu Belediyesi, sempozyumlar ve kitaplar aracılığıyla Türk düşüncesine yıllardır hizmet ediyor. Çok şık bir tavır bu bence. Peyami Safa Sempozyumu da zincirin son halkası oldu.”

CESURCA TARTIŞTIK

“Felaketlerin Telafisi ya da Ahlaki Ütopyaya Kaçış: Yaralanmış Bir Zekâ Olarak Peyami Safa” başlıklı bildirimi sunan Doç. Dr. Faruk Turinay ise şöyle konuştu: “Peyami Safa şu veya bu şekilde beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz yönleriyle Türk edebiyatında kanonik bir figürdür. Sempozyum, bu yazarı enine boyuna, cesurca tartışmamıza güzel bir imkan sağladı. Dolayısıyla bu durumdan dolayı çok mutluyum. Özgür bir tartışma ortamının olması beni hep sevindirmiştir. Bugün de o sevinci yeniden tadıyorum.”


13. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
Hayat
13. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
Zagreb’de Balkan-Dil sempozyumu düzenlendi
Hayat
Zagreb’de Balkan-Dil sempozyumu düzenlendi
Yazım hatası bulana bir gömlek hediye!
Hayat
Yazım hatası bulana bir gömlek hediye!

Başlıklar :Peyami Safaaktüeledebiyat
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026