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Yazım hatası bulana bir gömlek hediye!

Yazım hatası bulana bir gömlek hediye!

04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yazım hatası bulana bir gömlek hediye!
Nuri Pakdil.

Ketebe Yayınları’nın düzenlediği anma programında Nuri Pakdil’in edebiyatı ve dostlukları, yol arkadaşlarının hatıralarıyla anlatıldı. Necip Evlice, Pakdil’in, kitaplarını yazarken çok dikkat ettiğini, hata bulana gömlek hediye ettiğini söyledi.

Türk edebiyatının kendine mahsus kalemlerinden Nuri Pakdil, vefatının 7. yıl dönümünde Ketebe Yayınları tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi’nde düzenlenen programda anıldı. Yazar Necip Evlice ve Prof. Dr. Turan Koç’un konuşmacı olarak katıldığı programda, Pakdil’in edebi mirası ve düşünce dünyası ele alındı. Etkinliğe eşlik eden özel sergide ise Pakdil’in anıları ve yazıları katılımcılarla buluştu.

“Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin” dizeleriyle bilinen Kudüs Şairi Nuri Pakdil’in yakın dostu Evlice, Pakdil’in kitaplarını yazarken yazımına çok dikkat ettiğini, baskıya gitmeden son okumalarında kitabında hata bulana gömlek hediye ettiğini fakat kimsenin kolay kolay yazılarında hata bulamadığını anlattı.

Necip Evlice
Necip Evlice

ANKARA’DA TEK BAŞINA

Evlice, 12 Eylül döneminde de Pakdil’in yazılarında hassas olduğunu aktararak, “‘En azından yasal bir sıkıntı doğurmayacak cümleyi kurabilmeliyiz’ derdi. Yazılarını bu gözle hem kendi okur hem de bize okuturdu. Göz göre göre birinin zarar görmesini, birinin yazmaktan ötürü geçim sıkıntısına düşmesini, çoluğundan çocuğundan ayrılıp hapse atılmasını asla istemezdi ve bunu Müslüman'ın basireti olarak görürdü” dedi.

Pakdil’in 12 Eylül darbesinden sonra uzun bir süre Ankara’da tek başına kalmayı tercih ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Onun tek başına kalması adına kitabında bir cümlesi var, bir yazarın her koşulda, lüks ve rahatlık içerisinde de çirkef ve çamurun içerisinde de yazabileceğini söylüyor. 12 Eylül’den sonraki süreçte gerçekten zor şartlarda bir yaşamın kendisini beklediğini gördüğü için bunu kendine söylüyor: ‘Bir yazar her şartta yazar.’ Her şartta yazdığını nasıl anlıyoruz? İşte 1997’de kitap yayımlamaya başladığında, otel dönemindeki defterleri önümüze koyduğunda asıl o dönemde hiç durmadığını, sürekli yazdığını gördük.”

Turan Koç
Turan Koç

GÖRÜNMEYEN ŞEFFAF YÜZÜ

Evlice, Pakdil vefat ettikten sonra yazarın tüm evraklarını ve kütüphanesini paketlediklerini belirterek, “Orada bir koli içerisinde bir sürü zarf gördüm. O zarflardan birinin üzerinde Temmuz 1983, birinde ise Aralık 1984 yazıyor, sıraya koydum. Bir baktım Temmuz 1983’ten Aralık 1984’e kadar tam 18 aylık kesintisiz not var. O notları okuduğunuz zaman bütün bunları yaşayan bir insan nasıl çıldırmadan sağlıklı kalabilir diye düşünüyorsunuz” diye konuştu.

HERKESİN AĞABEYİYDİ

Pakdil’in kendine özgü dili ve fikri birikimi üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Turan Koç ise Nuri Pakdil’in sözü yalnızca bir anlatım aracı olarak değil, düşünceyi harekete geçiren ve insanın sorumluluklarını hatırlatan bir güç olarak kullandığına dikkat çekti.

Koç, Pakdil’in edebi dilindeki özgünlüğün, haksızlıklara karşı duyarlılığının ve inandığı değerleri yaşamının merkezine alan tavrının, onun yazarlığını biçimlendiren temel unsurlar arasında yer aldığını kaydetti. Pakdil’in aynı zamanda herkesin ağabeyi olduğuna işaret eden Koç, “Şimdilerde onun gibi ağabey olmak zor. Nuri Abi, alev alev yanan bir fitil olduğu için hepimizin ağabeyiydi, bir kandil gibiydi. Şiirleri de öyleydi, çarpıcı şiirlerdi. Onun cümlelerinde duygu, anlam ve eylem yükü vardır” değerlendirmesini yaptı.

PAKDİL’İN MİRASI KETEBE’DE YAŞIYOR

  • Ketebe Yayınları, dil ve imla hassasiyetlerini gözeterek hazırladığı yeni edisyonlarla Pakdil’in mirasını okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Yazarın farklı türlerdeki çalışmalarını kapsayan külliyatın yanı sıra, kendisine gönderilen mektupları bir araya getiren “Koca Adam Merhaba!” da dönemin edebiyat ve kültür ortamına ışık tutuyor. Bu yayınlar, Pakdil’in eserlerinin ve edebî ilişkilerinin yeni kuşaklar tarafından tanınmasına katkı sunuyor.

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Başlıklar :Nuri Pakdilaktüeledebiyat
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