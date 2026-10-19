“Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası” Peyami Safa Sempozyumu Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenleniyor

Zeytinburnu Belediyesi, Türk kültür ve düşünce tarihine yön veren isimleri gündeme taşımaya ve düzenlediği sempozyumlarla “Türkiye’nin Ruhu” haritasını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Peyami Safa, “Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası” başlıklı sempozyumla anılacak.

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenen 20. sempozyum olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Peyami Safa’nın romancılığından felsefi yaklaşımına, siyasi düşüncelerinden kültür ve sanat anlayışına kadar pek çok konu ele alınacak. İki gün boyunca gerçekleştirilecek altı oturumda, alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar Peyami Safa’nın edebî mirasını ve düşünce dünyasını farklı perspektiflerden değerlendirecek.

Peyami Safa’nın edebiyatı ve düşünce dünyası çok yönlü ele alınacak

Sempozyumun ilk günü olan 23 Ekim Cuma, saat 15.00’te açılış programıyla başlayacak. Günün ilk oturumunda Peyami Safa’nın romancılığı ve Bir Tereddüdün Romanı üzerinden edebî yaklaşımı ele alınacak. İkinci oturumda ise yazarın romanlarındaki insan tasavvuru, muhafazakârlık, aşk ve kadın temsili ile felsefi düşüncesi değerlendirilecek.

24 Ekim Cumartesi günü saat 10.30’da başlayacak oturumlarda Peyami Safa’nın yaşadığı dönemin siyasi ve toplumsal atmosferiyle ilişkisi, edebiyat-toplum-siyaset eksenindeki yaklaşımı, Server Bedi müstearıyla kaleme aldığı eserleri ve kültür-sanat anlayışı masaya yatırılacak. Sempozyum, Prof. Dr. Seval Şahin’in “Peyami Safa’yı Eksik Okumak” başlıklı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Zeytinburnu Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek sempozyumun oturumları, etkinliği yerinde takip edemeyenler için YouTube üzerinden canlı olarak da yayınlanacak.

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