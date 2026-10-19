Jean Echenoz İstanbullu okurla buluştu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Halil Dikmen Salonu’nda gerçekleştirilen programa, edebiyat dünyasından isimler ve çok sayıda kitapsever katıldı. Söyleşide, roman ile biyografi arasındaki sınırları kendine has üslubuyla esneten Echenoz’un düşünce dünyası, çocukluk yılları, okuma-yazma serüveni ve sinemaya duyduğu tutku ele alındı.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KURGU ARAYIŞI

Söyleşide yazma eyleminin sağladığı kişisel özgürlük alanına ve alışılmışın dışındaki kurgu arayışlarına değinen Echenoz, metinlerinde anlam, ses ve ritim uyumunun önemine dikkat çekti. Edebi üretiminde biçimsel denemeleri karikatürleştirmeden işlemenin altını çizen usta yazar, her yeni çalışmasına bir öncekinin zıddı bir refleksle başladığını ifade etti. 1979’da yayımlanan ilk romanı “Greenwich Meridyeni” “Ravel”, “Göl”, “Kraliçenin Kaprisi” ve “Cherokee” eserleri Ketebe Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmaya devam ediyor.

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