Tarihi sokaklar Urfa gecelerine renk katıyor
Şanlıurfa’nın asırlara meydan okuyan tarihi sokakları, Büyükşehir Belediyesi’nin kapsamlı yenileme çalışmalarıyla göz kamaştıran bir görünüme kavuştu. Eski Urfa’da 275 sokak ışıl ışıl aydınlatılırken, tarihi evlerin duvarları boyandı, sokakların zeminleri kadim kentin mimarisine uygun kilitli parke taşlarıyla yenilendi. Taş evleri, dar sokakları ve eşsiz mimarisiyle geçmişin izlerini taşıyan tarihi bölgeler, yapılan düzenlemelerle daha estetik ve etkileyici bir görünüme kavuştu. Gündüz ayrı, gece ayrı güzelliğe bürünen Eski Urfa’nın tarihi sokakları, kentin kültürel mirasını gözler önüne sererek ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, tarihi bölgelerin estetik görünümünü iyileştirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Eski Urfa’nın dar sokaklarında gerçekleştirilen aydınlatma, çevre düzenlemesi ve zemin yenileme çalışmalarıyla tarihi bölgeler hem gündüz hem de gece saatlerinde daha estetik bir görünüme kavuştu.
Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Dicle Elektrik A.Ş. iş birliğiyle yürütülen Tarihi ve Turistik Alanların Aydınlatılması Projesi kapsamında, kentin tarihi merkezinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Özellikle Çarşılar Bölgesi ile Bıçakçı, Yusufpaşa, Pınarbaşı, Karakoyun, Hekimdede, Camikebir, Kadıoğlu ve Beykapısı gibi tarihi mahallelerin bulunduğu alanlarda toplam 275 sokak aydınlatıldı.
TARİHİ SOKAKLARDA KAPSAMLI YENİLEME
Çalışmalar yalnızca aydınlatmayla sınırlı kalmadı. Tarihi sokaklarda bulunan evlerin duvarları boyanarak yenilenirken, eskiyen sokak zeminleri de tarihi dokuya ve bölgenin mimari yapısına uygun kilitli parke taşlarıyla değiştirildi.
Yapılan düzenlemelerle taş evler, dar sokaklar ve geleneksel Urfa mimarisi daha belirgin hale gelirken, sokakların genel görünümünde de bütünlük sağlandı. Tarihi yapıların özgün karakteri gözetilerek gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde eski Urfa’nın sokakları daha bakımlı, estetik ve ziyaretçiler için daha cazip bir görünüme kavuştu.
TARİHİ DOKU GECE DE IŞILDIYOR
Proje kapsamında kurulan modern aydınlatma sistemleriyle tarihi sokaklar gece saatlerinde de ışıl ışıl bir görünüme büründü. Tarihi yapılara ve sokakların özgün mimarisine uygun şekilde gerçekleştirilen uygulamalar, kentin gece siluetine de yeni bir görünüm kazandırdı.
Gündüz saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi bölgelerin, aydınlatma çalışmalarıyla birlikte gece saatlerinde de ziyaret edilmesi ve turizm hareketliliğinin artması hedefleniyor. Yenilenen sokaklar, Şanlıurfa’nın kadim kültürünü ve geleneksel mimarisini daha görünür hale getirirken, ziyaretçilere de tarihi atmosferi gece saatlerinde yaşama imkânı sunuyor.
BAŞKAN GÜLPINAR, 58 MEYDANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aslına uygun olarak onarılan ve çevre düzenlemesi tamamlanan 58 Meydanı’nda incelemelerde bulundu.
İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, meydanda yürütülen çalışmalar ve yapılan düzenlemeler hakkında Başkan Gülpınar’a bilgi verdi.
Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Evi, Nimetullah Camii, tarihi konaklar ve otellerin bir arada bulunduğu 58 Meydanı, yenilenen görünümüyle Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliğini bir arada yansıtan önemli alanlardan biri olma özelliğini taşıyor.
Yapılan onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla meydanın tarihi kimliği korunurken, bölgenin estetik görünümünün de güçlendirilmesi sağlandı.