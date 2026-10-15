Tarihi sokaklar Urfa gecelerine renk katıyor

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Evi, Nimetullah Camii, tarihi konaklar ve otellerin bir arada bulunduğu 58 Meydanı, yenilenen görünümüyle Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliğini bir arada yansıtan önemli alanlardan biri olma özelliğini taşıyor.





Yapılan onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla meydanın tarihi kimliği korunurken, bölgenin estetik görünümünün de güçlendirilmesi sağlandı.















