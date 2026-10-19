Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türk kültür mirası yapay zekâya öğretiliyor

Türk kültür mirası yapay zekâya öğretiliyor

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Türk kültür mirası yapay zekâya öğretiliyor
Mustafa İsen

Türk tarihi, edebiyatı ve kültürüne ilişkin doğru bilgilerin yer alması için dijital kitaplık hazırlanıyor. Tarihi bilgilerin korunması amacıyla yapılan bu çalışma, yapay zekâ sistemlerine de kaynaklık edecek. 15. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. Mustafa İsen, yapay zekânın beslendiği kaynaklara dikkat çekerek, kültürel hafızayı dijitale aktarmanın önemini gündeme taşıdı.

Yapay zekâ motorlarında Türk tarihi, edebiyatı ve kültürüne ilişkin doğru bilgilerin yer alması için dijital kitaplık hazırlıkları devam ediyor. Tarihî bilgilerin korunması amacıyla araştırmacıların kaynaklara kolay ulaşabileceği ve yapay zekâ sistemlerine kaynaklık edecek nitelikli bir veri havuzu oluşturuldu. Tübitak’ın geliştirdiği, Türkçenin dil yapısını ve kültürel birikimini temel alan yerli yapay zekâ modeli BİLGE’ye de bu dijital birikim kaynaklık edecek. Bu sayede tarihî bilgilerin korunması sağlanacak. Ayrıca araştırmacıların kaynaklara kolay ulaşması ve gelecekte yapay zekâ sistemlerinde kullanılabilecek nitelikli bir veri birikimi oluşturulması hedefleniyor.

İSİMLER VE ESERLER SÖZLÜĞÜ DİJİTALDE

Türk edebiyatının dijitalleştirilmesine yönelik projelere öncülük eden Prof. Dr. Mustafa İsen, Üsküp’te düzenlenen 15. Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştayı’nda kültürel mirasın yapay zekâ çağındaki önemini vurguladı. Türk edebiyatı tarihi ve biyografi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İsen, Türk ve İslam dünyasının zengin biyografi birikiminin önemli bölümünün henüz dijital ortama aktarılmadığına dikkat çekti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde (TEİS) yaklaşık 14 bin şair ve yazar biyografisi bulunuyor. Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü’nde (TEES) ise 8 bin 85 eser maddesi yer alıyor. Bu kaynaklarda tarihî şahsiyetlerin hayatları, eserleri, yaşadıkları dönemler ve akademik kaynaklar bir arada sunuluyor. Böylece farklı yüzyıllara ait edebî bilgilere tek bir dijital ortamdan ulaşılabiliyor.

YAPAY ZEKÂ GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN BESLENECEK

Dijitalleştirilen kültürel mirasın yapay zekâda kullanılabilmesi için metinlerin bilgisayarların işleyebileceği biçimde düzenlenmesi gerekiyor. Bu sayede yapay zekâ, tarihî şahsiyetler ve eserler hakkındaki soruları güvenilir kaynaklardan yararlanarak cevaplayabilecek. Verdiği bilgilerin dayandığı eserleri de gösterebilecek.

TÜRKÇENİN YAPAY ZEKÂSI BİLGE GELİŞTİRİLİYOR

  • TÜBİTAK BİLGEM de bu kapsamda Türkçenin dil yapısını ve kültürel birikimini temel alan yerli yapay zekâ modeli olan BİLGE’yi geliştiriyor. Bir milyardan 122 milyara kadar farklı büyüklüklerde tasarlanan model ailesi, Türkçeyi doğru anlamayı, tarihî ve kültürel ifadeleri yorumlamayı hedefliyor. Geliştirme çalışmaları devam eden sistemle Türkçe bilgi işleme kapasitesinin artırılması ve yabancı yapay zekâ teknolojilerine bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Türk edebiyatına ilişkin dijital arşivler, gelecekte bu tür sistemlere kaynak sağlayabilecek. TEİS ve TEES verileri BİLGE’ye kaynaklık edecek.

Devlet Tiyatroları Gazze'deki soykırımı sahneye taşıdı: Oyun seyirci selamı vermeyecek
Hayat
Devlet Tiyatroları Gazze'deki soykırımı sahneye taşıdı: Oyun seyirci selamı vermeyecek
Hane Sergisi Moskova'da
Hayat
Hane Sergisi Moskova'da

Başlıklar :Mustafa İsenaktüeledebiyat
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026