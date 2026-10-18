Hane Sergisi Moskova'da

Albayrak Grubunun “Hane” temalı İslam Sanatları Sergisi, Rusya’nın başkenti Moskova’da sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gerçekleştirdi. Enstitüde düzenlenen törene Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova YEE Müdürü Ersin Akbulut, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve diğer yöneticiler ile Büyükelçilik çalışanları ve sanatseverler katıldı. Kur’an-ı Kerim'de aileye ilişkin ayetlerin usta hattatlar tarafından farklı yazı üslupları ve kompozisyonlarla hat sanatına dönüştürüldüğü eserlerin yer aldığı sergide, kadim hat geleneğinin seçkin örnekleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KÜLTÜR İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, serginin aile temasını işlediğini ve bu yönünün de çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin sadece siyasi, ekonomik, enerji alanlarında değil kültür ve sanat alanında da sürdüğünü belirten Bayraktar, iki ülkenin bu anlamda çok derin bağları olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Dolayısıyla serginin bu anlamda Rus insanına ülkemizin değerlerini tanıtmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Moskova YEE Müdürü Akbulut ise 2018’den bu yana kültür sanat yoluyla Türkiye ile Rusya’nın birbirini daha yakından tanıması amacıyla faaliyet yürüttüklerini belirtti.

30 EKİM'E KADAR AÇIK

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de hat ve tezhip sanatlarını içeren sergiyi 12 yıldır farklı temalarla sanatseverlerle buluşturduklarını anlatarak yurt dışından gelen davetler üzerine Fransa, İspanya ve Rusya'da bu sergiyi açtıklarını dile getirdi. Sergi, 30 Ekim'e kadar Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde açık kalacak.

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