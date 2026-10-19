CSO Ada Ankara'da uluslararası konser: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal bir buluşma

Diyarbakır’ın lezzet haritası çıkarıldı: Meftuneden duvaklı pilava işte 48 lezzet durağı

Diyarbakır lezzetleri denince akla ilk olarak ciğer ve burma kadayıf geliyor ama kentin mutfak hazinesi bunlarla sınırlı değil. Sumak ekşisiyle hazırlanan meftune, düğün ve bayram sofralarının vazgeçilmezi duvaklı pilav, reyhanlı kaburga dolması ve fırında ağır ağır pişen ezme güveç, Diyarbakır mutfağının keşfedilmeyi bekleyen tatları arasında. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi ile kentte 48 adres belirlendi.