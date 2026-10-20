Beş kuzenin askıda iyilik hikâyesi

Kadim bir gelenek olan ihtiyaç sahiplerini incitmeden yardım etmeyi amaçlayan askıda ekmek geleneği, çocuklara eğlenceli bir serüvenle anlatılıyor. Bir mahalle, kaybolduğu düşünülen ekmekler ve gizemi çözmeye kararlı beş kuzen... Çocukları eğlenceli bir serüvene davet eden Beş’er Şaşar Kuzenler–Askıda Ekmek, kuzenler arasındaki dostluğu ve mahalle hayatının sıcaklığını, paylaşma ve dayanışma kültürüyle bir araya getiriyor.

MAHALLEDE EKMEK CANAVARI MI VAR?

Mahallede bir ekmek canavarı mı dolaşıyor, yoksa bütün bu olayların arkasında başka bir sır mı var? Kuzenlerin geliştirdiği planlar ve merakla sürdürdüğü araştırma, onları unutulmaz bir mahalle geleneğiyle tanıştırıyor. Hikâye, bu dayanışma biçimini didaktik bir anlatı yerine merak, mizah ve macera üzerinden çocuklarla buluşturuyor. Küçük okurlar, kuzenlerin keşfine ortak olurken paylaşmanın, empati kurmanın ve birlikte hareket etmenin önemini de hissediyor. Aile bağlarını, farklı karakterlerin uyumunu ve mahalle kültürünü öne çıkaran eser; çocukların keyifle okuyabileceği bir hikâye sunarken, ailelere ve eğitimcilere iyilik üzerine konuşmak için de bir kapı aralıyor.

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