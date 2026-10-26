Güzellik Algıları ödüllendirildi

Fotoğrafın anlatım gücüyle güzellik algısına farklı bir perspektiften bakmayı amaçlayan yarışma, kadınların görünüşüne ve bedenine ilişkin toplumsal kalıpları sanat aracılığıyla tartışmaya açıyor. 1503 fotoğrafın başvurduğu yarışmada birinciliği AA kıdemli foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman kazanırken, ikinciliğe Hakan Kuyumcu, üçüncülük ödülüne ise Ömer Sarıtaş layık görüldü. Birinci olan esere 75 bin, ikinci olan esere 50 bin, üçüncü olan esere ise 35 bin lira ödül verilen yarışmada, 5 esere 7 bin 500’er lira mansiyon, 30 esere ise 2’şer bin lira sergileme ödülü dağıtıldı.

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