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Zeytinburnu'nda Peyami Safa sempozyumu başladı

Zeytinburnu'nda Peyami Safa sempozyumu başladı

Halime Kirazlı
18:06, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 18:09, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Zeytinburnu'nda Peyami Safa sempozyumu başladı
Zeytinburnu’nda düzenlenen Peyami Safa Sempozyumu’nda yazarın edebî ve fikrî mirası ele alındı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Peyami Safa, vefatının 65. yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen iki günlük sempozyumda bütün yönleriyle ele alınıyor. Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Safa'nın yalnızca romanlarıyla değil, düşünce dünyası ve gazeteciliğiyle de yeniden okunmasını amaçladıklarını belirterek sempozyumda sunulan tebliğlerin kapsamlı bir kitapta toplanacağını açıkladı.

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Peyami Safa, vefatının 65. yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen kapsamlı bir sempozyumla anılıyor. “Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası: Peyami Safa” başlığıyla 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda yazarın romanları, hikâyeleri, düşünce dünyası, siyasi görüşleri ve kültür hayatındaki etkileri akademisyenler ve araştırmacılar tarafından değerlendiriliyor.

Zeytinburnu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy konuşma yaptı. Programa Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz
“Peyami Safa'yı yeniden kültür dünyamızın gündemine almak istiyoruz”

Sempozyum kapsamında Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Peyami Safa'nın çok tanınan bir isim olmasının, eserlerinin yeterince okunduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy

Arısoy, “Peyami Safa genel olarak romancı diye bilinir. Çok bilinen isimlerin maalesef bir talihsizliği var. Herkes okumuş, herkes biliyormuş ne söylediğini gibi düşünülür. Biz vefatından 65 yıl sonra Peyami Safa'yı yeniden hatırlamak, hatırlatmak, yeniden okunmasına vesile olmak istiyoruz” dedi.

Safa'nın yalnızca romanlarıyla değil, gazeteciliği, eleştirileri, fikir yazıları ve edebî tartışmalarıyla da Türk kültür hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Arısoy, yazarın Server Bedi müstear adıyla kaleme aldığı Cingöz Recai maceralarıyla Türk polisiye edebiyatında da unutulmaz eserler bıraktığını hatırlattı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin daha önce Kemal Tahir, Cemil Meriç, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Âkif Ersoy, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Said Halim Paşa üzerine benzer çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Arısoy, “Bütün yönleriyle yeniden Peyami Safa'yı Türk kültür dünyasının gündemine almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Peyami Safa üzerine kapsamlı bir kitap hazırlanacak

Sempozyumun en önemli çıktılarından birinin kalıcı bir yayın olacağını açıklayan Arısoy, iki gün boyunca altı oturumda sunulan tebliğlerin yanı sıra programa katılamayan araştırmacıların çalışmalarının da bir araya getirileceğini söyledi.

Daha önce düzenledikleri sempozyumlarda ortaya çıkan kitapları özellikle önemsediklerini belirten Arısoy, hazırlanan yayınların etkinliklerin ardından da araştırmacılara kaynaklık etmeye devam ettiğini vurguladı.

Peyami Safa hakkında hazırlanacak kitabı şimdiden merak ettiğini dile getiren Arısoy, önceki çalışmalarından hareketle bu eserin de yazar üzerine araştırma yapmak isteyenlerin başvuracağı kaynaklardan biri olacağına inandığını belirtti.

Peyami Safa'nın düşüncelerinin yalnızca hatırlanmasını değil, yeniden tartışılmasını da amaçladıklarını ifade eden Arısoy, yazarın eleştiriye açık yönlerinin de gündeme getirilmesi gerektiğine işaret etti. Arısoy, “Peyami Safa'yı yeniden okumak, tartışmak, reddedeceğimiz taraflarını yeniden hatırlamak ve reddetmek istiyoruz. Çünkü Peyami Safa'nın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Türk kültür dünyası için vazgeçilmez bir isim olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Gençliğinde okuduğu Fatih-Harbiye'yi yeniden okuyacak

En sevdiği Peyami Safa eserini Yeni Şafak'a açıklayan Arısoy, yazarın bütün romanlarının okunmaya değer olduğunu belirterek özellikle Fatih-Harbiye ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu eserlerinden söz etti.

Fatih-Harbiye romanını ilk gençlik yıllarında okuduğunu söyleyen Arısoy, sempozyum vesilesiyle eseri yeniden okumak istediğini ifade etti. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının ise yazarın kendi yaşamından izler taşıdığına dikkat çeken Arısoy, Peyami Safa'nın hayatı boyunca mücadele ettiği hastalığının eserin anlaşılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Peyami Safa'yı daha yakından tanımak isteyen okurlara ayrıca bir biyografi tavsiyesinde bulunan Arısoy, Beşir Ayvazoğlu'nun kaleme aldığı Peyami adlı eseri önererek kitabı hararetle tavsiye ettiğini söyledi.

İlk oturumda romancı ve gazeteci Peyami Safa ele alındı

Sempozyumun ilk günü, Peyami Safa'nın edebî kimliğinden düşünce dünyasına uzanan farklı yönlerinin ele alındığı oturumlarla devam etti.

Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın başkanlığını üstlendiği “Peyami Safa'dan Server Bedi'ye” başlıklı ilk oturumda, yazarın hem edebiyat tarihindeki konumu hem de farklı imzalarla oluşturduğu eser dünyası değerlendirildi.

Prof. Dr. Abdullah Uçman, “Peyami Safa'nın Romanları, Romancılığı ve Roman Anlayışı” başlıklı tebliğiyle Safa'nın romancılığını ve roman sanatına yaklaşımını ele aldı. Prof. Dr. Mehmet Tekin ise Bir Tereddüdün Romanı üzerinden yazarın biçim arayışlarını ve metinlerarası anlatım yöntemlerini değerlendirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Turinay, “Peyami Safa'nın Kemalizm Yorumları” başlıklı sunumunda yazarın siyasi ve fikrî düşünce dünyasına odaklandı. Polisiye edebiyat araştırmacısı Erol Üyepazarcı da “Server Bedi ve Cingöz Recai” başlıklı konuşmasında Safa'nın müstear isimle ortaya koyduğu polisiye eserleri gündeme taşıdı.

İlk günün ikinci oturumu ise “Romandaki İnsan” başlığıyla düzenlendi. Prof. Dr. Fazıl Gökçek'in başkanlığındaki oturumun programında Prof. Dr. Özlem Fedai'nin Safa'nın romanlarında muhafazakârlık, Prof. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı'nın gerçek ve varsayılan yazar sorunu, Yıldız Ramazanoğlu'nun aşk ve kadın tahayyülü, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül'ün ise yazarın felsefeyle ilişkisi ve düşünsel buhranları üzerine tebliğleri yer aldı.

Sempozyum yarın dört oturumla devam edecek
İki gün süren sempozyumun ikinci günü olan 24 Ekim Cumartesi, Peyami Safa'nın siyasetle ilişkisi, toplumsal meselelere yaklaşımı, Server Bedi imzasıyla yazdığı eserler ve kültür eleştirileri ele alınacak. Program dört oturum ve kapanış konuşmasıyla tamamlanacak. Program
Zeytinburnu Belediyesinin YouTube kanalı
üzerinden canlı takip edilebilecek.
Sempozyum programı
Sempozyum programı
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Başlıklar :Zeytinburnu BelediyesiÖmer ArısoyPeyami Safa
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